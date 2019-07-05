Минобороны развернуло фронт в Иркутской области

Военнослужащие материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войск связи Центрального и Восточного военных округов переброшены в Иркутскую область, где сформирована группировка сил и средств для оказания экстренной помощи пострадавшему от наводнения населению. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов открывая совещание в Национальном центре управления обороной России.

Герасимов напомнил, что "президент России дал поручение привлечь силы и средства Минобороны к ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим".

Военнослужащие на плавающих транспортерах перевезли через реку Ия бульдозеры, самосвалы, трактора.

- Для оказания помощи создана группировка инженерных войск численностью 409 человек и 144 единицы техники. Начиная с 1 июля эвакуировано из районов затопления с применением плавающих транспортеров 217 человек гражданского населения, развернут пункт очистки воды производительностью 10 кубометров в час, - доложил Герасимову исполняющий обязанности начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майор Константин Смешко.

В устройстве насыпных дамб и водоотводных каналов военные инженеры используют специальную технику. В случае ухудшения паводковой армейцы готовы оборудовать запасные мостовые переходы.

На место также прибыла рота военных врачей и медсестер, развернута мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

- В целях оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий среди военнослужащих и местного населения в районе Чс в городе Тулун развернуты 12 врачебно-сестринских бригад, в составе которых, в частности, 17 врачей, в том числе 3 врача-эпидемиолога", - доложил Герасимову главный государственный санитарный врач Минобороны России полковник медицинской службы Игорь Азаров.

По данным Минобороны военные медики уже оказали медицинскую помощь 101 человеку из числа местных жителей.

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