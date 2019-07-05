2019-07-05T17:47:28+03:00
Общество

Артур Чилингаров: У меня болело только горло, но уже не болит

Знаменитый полярник опроверг сайту kp.ru информацию о своей госпитализации
Александр ГАМОВ@gamov1
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Артур Чилингаров.Артур Чилингаров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 5 июля, в некоторых СМИ появилась информация о том, что Герой Советского Союза и Герой России Чилингаров, «после обследования», якобы попал в больницу - «врачи приняли решение экстренно везти ученого в медучреждение».

Первая поправка: Артур Николаевич - прежде всего, полярник, а потом уже - ученый.

Что же касается его самочувствия... Так сложилось, что мы дважды - в среду и в четверг, - общались с Чилингаровым по телефону: он давал сайту kp.ru комментарии, связанные с гибелью моряков в Баренцевом море. (Знаменитый полярник был лично знаком с Героями-подводниками.) Так что мой нынешний звонок был уже третьим за последние дни и часы...

Чилингаров рассказал о состоянии здоровья

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- Артур Николаевич, это Гамов из «Комсомолки».

- Привет, дорогой.

- Мы с вами вчера-позавчера разговаривали, вроде голос у вас был нормальный, а вот сейчас идет информация…

- Да нормальный сейчас тоже голос, нормальный.

- А давление, сердце – все хорошо?

- Все нормально. Горло болело два дня, да.

- А сейчас не болит?

- Нет.

- Ну все, Артур Николаевич, вы нас не огорчайте, ладно?

- Хорошо.

А Чилингаров всегда слово держит.

Он также опроверг информацию о своей «экстренной госпитализации». В то же время не исключил, что может пройти (правда, сроки не уточнил) «плановое обследование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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