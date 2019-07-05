Одинцовского бизнесмена Сергея Вялкова признали невиновным

В минувшую среду, 3 июля, Московский городской суд оставил без изменения оправдательный приговор Бабушкинского районного суда в отношении бизнесмена Сергея Вялкова, которого полгода назад признали невиновным в покушении на убийство заместителя начальника отдела Московского регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД Николая Петрова.

Напомним, 21 декабря прошлого года присяжные оправдали одинцовского предпринимателя, находившегося в СИЗО 11 месяцев. После вынесения оправдательного приговора Вялков был отпущен из-под стражи прямо в зале суда.

Обвинение бизнесмену было предъявлено после того, как один из участников «ореховского» ОПГ Марат Полянский, отбывавший 22-летний срок за серию убийств, в ноябре 2017 года заявил, что в начале 90-х одинцовский предприниматель заказал его группировке убийство Петрова. Полянского утверждал, что решил назвать заказчика, потому что «хотел облегчить душу».

В свою очередь, Вялков и Петров действительно были знакомы и служили в 80-е в одной воинской части, однако позже их пути разошлись.

После задержания дело получило широкий резонанс. Известный журналист Андрей Караулов провел документальное расследование и назвал обвинение «заказным». Защита также доказала в суде ряд нестыковок в деле. Адвокат бизнесмена Евгений Харламов сообщал, что после ареста его подзащитный получал «намёки», что дело будет прекращено, если он согласится оклеветать высокопоставленных чиновников из подмосковного и федерального правительства.

Вялков владеет девятью компаниями в Одинцовском районе, суммарная стоимость активов которых более полутора миллиардов рублей.