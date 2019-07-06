Зенит - Локомотив 6 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок России по футболу 2019

Футбольный сезон возвращается в Россию! Открывает ее игра двух топ-клубов страны. За первый трофей сезона, Суперкубок России, поспорят чемпион - "Зенит" и обладатель Кубка страны прошлого сезона - столичный "Локомотив". Матч пройдет 6 июля на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке в Москве. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Локомотив 6 июля 2019.

Статистика личных встреч Зенит - Локомотив 6 июля 2019

Дважды эти команды играли между собой в матчах на Суперкубок России. В 2008 году в "Лужниках" выиграл "Зенит" 2:1. А в 2015 году он же победил уже в серии пенальти 1:1 (4:2) на стадионе "Петровский" у себя в Санкт-Петербурге.

Прогнозы на матч Зенит - Локомотив 6 июля 2019

У "Зенита" чуть больше шансов на победу в этой игре.

Трансляция матча Зенит - Локомотив 6 июля 2019

Трансляция матча Зенит - Локомотив 6 июля 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:00 по московскому времени.