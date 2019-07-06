Зенит - Локомотив 6 июля 2019: где смотреть трансляцию матча на ОЛИМП-Суперкубок России 2019

6 июля в Москве пройдет первый матч нового футбольного сезона в России. "Зенит" и "Локомотив" разыграют Суперкубок России. Эта награда традиционно в начале каждого сезона оспаривается двумя сильнейшими командами по итогам Кубка и чемпионата страны.

"Зенит" в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в Премьер-Лиге. А вот "Локомотиву" достался Кубок России, который они выиграли благодаря победе над "Уралом" в Самаре. Однако же, стоит отметить, что "Локо" был вторым в чемпионате России вслед за "Зенитом". По этой причине можно сказать, что в Москве на стадионе "ВТБ Арена" сыграют две истинно лучшие команды прошлого сезона по всем статьям.

Матч на Суперкубок начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая телетрансляция матча Локомотив - Зенит состоится 6 июля на Первом канале и начнется в 18:55 по московскому времени.

Зенит - Локомотив 6 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок России по футболу 2019