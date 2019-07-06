2019-07-05T21:28:37+03:00
Спорт

Зенит - Локомотив 6 июля 2019: где смотреть трансляцию матча на ОЛИМП-Суперкубок России 2019

6 июля 2019 года в Москве будет сыгран матч Зенит - Локомотив на первый трофей нового сезона - Суперкубок России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Зенит" в Москве сыграет против "Локомотива" матч на Суперкубок России."Зенит" в Москве сыграет против "Локомотива" матч на Суперкубок России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

6 июля в Москве пройдет первый матч нового футбольного сезона в России. "Зенит" и "Локомотив" разыграют Суперкубок России. Эта награда традиционно в начале каждого сезона оспаривается двумя сильнейшими командами по итогам Кубка и чемпионата страны.

"Зенит" в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в Премьер-Лиге. А вот "Локомотиву" достался Кубок России, который они выиграли благодаря победе над "Уралом" в Самаре. Однако же, стоит отметить, что "Локо" был вторым в чемпионате России вслед за "Зенитом". По этой причине можно сказать, что в Москве на стадионе "ВТБ Арена" сыграют две истинно лучшие команды прошлого сезона по всем статьям.

Матч на Суперкубок начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая телетрансляция матча Локомотив - Зенит состоится 6 июля на Первом канале и начнется в 18:55 по московскому времени.

Зенит - Локомотив 6 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок России по футболу 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться
Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран
СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"
Глава "Нафтогаза" рассказал о риске техногенной катастрофы на Украине
Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию
Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь
Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все
В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси
Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков
В команде Зеленского произошел конфликт
Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс