Как разыгрывает людей звезда «Вечернего Урганта» и его друзья

Представьте, что вы пришли в торговый центр, устроились где-нибудь в кафе с ноутбуком или планшетом, открыли свою страничку в соцсети... И вдруг в эту почти безупречную картину вклинивается мужчина, одетый как охранник или официант, и строго говорит: "Простите, у нас нельзя смотреть порно!". Вы, естественно, начинаете, захлебываясь от возмущения, доказывать свою порядочность и законопослушность - мол, да вы что, да как вы могли подумать, да я ж совсем не это смотрю, да я тут просто... Но настроение, а также впечатление окружающих о вас уже безнадежно испорчено. А "официант", укоризненно качая головой (ай-ай-ай, нехорошо!), уже идет к следующей жертве. И только спустя какое-то время вы понимаете, что стали жертвой розыгрыша.

Ведущие шоу "Шутники" Сева Москвин, Кирилл Сиэтлов, Иван Пышненко и Владимир Маркони (его зрители хорошо знают как специального корреспондента "Вечернего Урганта»), уверяют: в этом проекте подставных актеров нет, мы работаем с реальными людьми, которым потом честно сообщаем, что она стали участниками съемок юмористического проекта. В новом сезоне, который стартует 6 июля на канале "Че!", таких участников будет немало. Прикол с обвинениями в просмотре порно - лишь один из многих. И если вы думаете, что неуютные ощущения испытывают только те, кого в качестве целей выбирают авторы "Шутников", то сильно ошибаетесь. Например, в одном из сюжетов Владимиру Маркони пришлось по заданию своих коллег превратиться в классического хама: прийти на детские спортивные соревнования, взять мегафон и прокричать кучу мерзостей - дескать, да что это за состязания такие, да я так тоже могу, за что тут вообще призы дают?!

Напомним, что "Шутники" являются адаптацией американского проекта Impractical Jokers ( "Непрактичные шутники"). Судя по тому, что российский квартет приколистов регулярно оказывается перед перспективой быть посланными подальше или даже получить по морде, эти ребята и впрямь не слишком практичные.

"Че!", "Шутники", второй сезон. С 6 июля по выходным, 23.30