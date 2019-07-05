2019-07-05T21:13:04+03:00
Телевизор

Как разыгрывает людей звезда «Вечернего Урганта» и его друзья

В эфире стартует второй сезон шоу розыгрышей «Шутники»
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Квартет «Шутников" (слева направо) - Сева Москвин, Кирилл Сиэтлов, Иван Пышненко и Владимир Маркони. Фото: канал «Че!»Квартет «Шутников" (слева направо) - Сева Москвин, Кирилл Сиэтлов, Иван Пышненко и Владимир Маркони. Фото: канал «Че!»
Изменить размер текста:

Представьте, что вы пришли в торговый центр, устроились где-нибудь в кафе с ноутбуком или планшетом, открыли свою страничку в соцсети... И вдруг в эту почти безупречную картину вклинивается мужчина, одетый как охранник или официант, и строго говорит: "Простите, у нас нельзя смотреть порно!". Вы, естественно, начинаете, захлебываясь от возмущения, доказывать свою порядочность и законопослушность - мол, да вы что, да как вы могли подумать, да я ж совсем не это смотрю, да я тут просто... Но настроение, а также впечатление окружающих о вас уже безнадежно испорчено. А "официант", укоризненно качая головой (ай-ай-ай, нехорошо!), уже идет к следующей жертве. И только спустя какое-то время вы понимаете, что стали жертвой розыгрыша.

Ведущие шоу "Шутники" Сева Москвин, Кирилл Сиэтлов, Иван Пышненко и Владимир Маркони (его зрители хорошо знают как специального корреспондента "Вечернего Урганта»), уверяют: в этом проекте подставных актеров нет, мы работаем с реальными людьми, которым потом честно сообщаем, что она стали участниками съемок юмористического проекта. В новом сезоне, который стартует 6 июля на канале "Че!", таких участников будет немало. Прикол с обвинениями в просмотре порно - лишь один из многих. И если вы думаете, что неуютные ощущения испытывают только те, кого в качестве целей выбирают авторы "Шутников", то сильно ошибаетесь. Например, в одном из сюжетов Владимиру Маркони пришлось по заданию своих коллег превратиться в классического хама: прийти на детские спортивные соревнования, взять мегафон и прокричать кучу мерзостей - дескать, да что это за состязания такие, да я так тоже могу, за что тут вообще призы дают?!

Напомним, что "Шутники" являются адаптацией американского проекта Impractical Jokers ( "Непрактичные шутники"). Судя по тому, что российский квартет приколистов регулярно оказывается перед перспективой быть посланными подальше или даже получить по морде, эти ребята и впрямь не слишком практичные.

"Че!", "Шутники", второй сезон. С 6 июля по выходным, 23.30

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию
Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь
Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все
В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси
Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков
В команде Зеленского произошел конфликт
Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс