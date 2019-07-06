Прогноз на матч за Суперкубок России по футболу 2019 Зенит - Локомотив 6 июля 2019

Встречей двух топ-клубов в Москве, битвой двух столиц России, начнется новый футбольный сезон в нашей стране. "Зенит" приедет "номинально" в гости к столичному "Локомотиву". Однако же в афише матча именно чемпион - хозяин игры на "ВТБ Арене". Он же, скорее всего, и будет хозяином положения в предстоящей игре.

Давать однозначный прогноз на первый матч сезона для двух команд традиционно непросто - можно судить о форме команды лишь по трансферам и товарищеским играм. "Зенит" и "Локомотив" не играли ни в каких товарищеских турнирах, проведя по одному сбору в Европе. Однако же, на стороне питерцев - более мощный состав в этой игре. У Сергея Семака больше возможностей для планирования более крутой игры. За командой Юрия Семина - куда меньшие ресурсы. Да и тем более баланс встреч прошлого сезона - в пользу питерцев. Они выиграли 5:3 у себя дома, а в ответной игре в Москве уже были 1:1.

Эти две команды играли уже дважды между собой за Суперкубок. И оба раза "Зенит" добывал победу. И, если посмотреть на коэффициенты букмекеров на предстоящий поединок, то чуть большее преимущество дают питерцам - примерно 1,7 против 2,1.

Прогноз на матч Суперкубка России 2019 Зенит - Локомотив: победа Зенита с разницей в один гол в основное время.

Зенит - Локомотив 6 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок России по футболу 2019