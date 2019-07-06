2019-07-05T23:28:59+03:00
Телевизор

Бабахнутая шахматами

Сериал «Ловушка для королевы» - уверенная заявка на победу в конкурсе безбожной халтуры
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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«Чтобы профессиональный шахматист превратился в детектива - такое на экране впервые!» - уверенно сказали на канале «Россия 1». Ну да, конечно. А еще велосипед до сих пор не изобрели. Мы же, зрители, люди малоосведомленные. Как посмотрим сериал, так сразу понимаем: только что, у нас на глазах, произошел прорыв в мировом кинематографе. На этот раз «прорвало» в восьмисерийной мелодраме «Ловушка для королевы».

Живет себе девушка на берегу моря (съемки проходили в Крыму). Домик не маленький и не чахлый, с интерьерами в стиле «мечта для фотосессии модного журнала». Девушка непростая - она чемпионка мира по шахматам, решившая бросить вызов шахматистам-мужчинам. Этому радуется алчный отчим, потирающий руки в ожидании призовых. Рядом с тихим обожанием смотрит на дочь глуповатая мать. Тут объявляется настоящий отец, его быстренько убивают, и печальная Маша, героиня актрисы Аглаи Шиловской, впадает в депрессию, попутно пытаясь выяснить, кто убийца, кто злодей.

Это завязка. Тут обязательно надо написать, что «героиня не сразу понимает, как становится пешкой в чужой игре», но во всех анонсах эту фразу уже использовали. А можно еще про разменную монету сказать, но оно уместнее при сюжетах с азартными играми. В кадре меж тем был зажжен лексический фейерверк - оригинальный, как инструкция по пользованию лифтом.

- Очень много вопросов, на которые нет ответов, - унылым низким голосом говорит Аглая. Мой вам совет: как слышите такое с экрана, хватайтесь за пульт. Дальше будет только хуже. Дальше Аглая пообещает:

- Теперь, пока я не закончу это дело, я точно не успокоюсь.

Если девушка так выглядит в беспокойном состоянии, то боюсь даже представить ее в нирване. Не забывает ли она дышать? Моргает ли? Хотя некоторые признаки беспокойства все же есть: приходит она, например, к молодому человеку в спортивном костюме, а уходит в вечернем платье. Разумеется, если парень - стилист и шла она переодеться, все возможно в этом удивительнейшем из миров. Как и склероз у костюмера, который кажется наиболее естественной причиной произошедшего.

Ясно, что летом как раз такое и выпускают на экран. Но обидно за настоящих чемпионов и чемпионок мира, которые не сидят на диванах, надувая губы и жалуясь на жизнь, а просчитывают ходы, которые должен просчитывать настоящий шахматист. А тут к шахматам отнеслись как к боксерскому поединку пацана-новичка и фаворита. Схема ж есть: сперва проигрыш, потом на силе воли реванш, публика ревет.

За детективы тоже обидно. А за не самых плохих актеров и актрис? Уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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