Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал восьмой параграф

Останавливает гаишник машину, а за рулем - собака. На заднем сиденье - пьяный мужик.

Гаишник:

- Мужик, ты что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил?!

- А я здесь при чем?! Я проголосовал, она остановилась…

* * *

- Ты слишком толстая!

- У меня просто кость широкая!

- Никогда не видел, чтобы кость с боков свисала.

* * *

А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок…

* * *

В самолете в кабину пилота заходит человек и требует изменить курс под угрозой взрыва.

Пилот соединяется с диспетчером:

- Борт 817, у нас нападение, требуют изменить курс

Диспетчер:

- Сейчас проверим... Так, точно, на ваш самолет согласно таможенной декларации было пронесено 93 кило тротила. Мы еще тогда подумали: на фига им столько?

* * *

Сегодня призналась подбородку, что он у меня не первый.

* * *

Если примета не к деньгам, то я в нее не верю.

* * *

Угнан «Москвич-412» 1975 года выпуска. Смысл выясняется.

* * *

- Встречаемся в 9 часов.

- Прекрасно, зайка! Как я тебя узнаю?

- Я приду в 11.

* * *

Никогда не думал, что буду с ностальгией вспоминать гаишников, ловивших меня раньше за скорость в тех местах, где нынче стою в часовых пробках...

* * *

- Я своей на Новый год подарил бриллиантовые сережки, а она мне идиотский одеколон.

- Петрович, а ты тоже хотел бриллиантовые сережки?