Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал восьмой параграф
Останавливает гаишник машину, а за рулем - собака. На заднем сиденье - пьяный мужик.
Гаишник:
- Мужик, ты что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил?!
- А я здесь при чем?! Я проголосовал, она остановилась…
* * *
- Ты слишком толстая!
- У меня просто кость широкая!
- Никогда не видел, чтобы кость с боков свисала.
* * *
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок…
* * *
В самолете в кабину пилота заходит человек и требует изменить курс под угрозой взрыва.
Пилот соединяется с диспетчером:
- Борт 817, у нас нападение, требуют изменить курс
Диспетчер:
- Сейчас проверим... Так, точно, на ваш самолет согласно таможенной декларации было пронесено 93 кило тротила. Мы еще тогда подумали: на фига им столько?
* * *
Сегодня призналась подбородку, что он у меня не первый.
* * *
Если примета не к деньгам, то я в нее не верю.
* * *
Угнан «Москвич-412» 1975 года выпуска. Смысл выясняется.
* * *
- Встречаемся в 9 часов.
- Прекрасно, зайка! Как я тебя узнаю?
- Я приду в 11.
* * *
Никогда не думал, что буду с ностальгией вспоминать гаишников, ловивших меня раньше за скорость в тех местах, где нынче стою в часовых пробках...
* * *
- Я своей на Новый год подарил бриллиантовые сережки, а она мне идиотский одеколон.
- Петрович, а ты тоже хотел бриллиантовые сережки?
ИСТОЧНИК KP.RU