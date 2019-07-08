Вышел из больницы и исчез: Таксист нашел пропавшего в Ульяновске 72-летнего дедушку

Водитель такси из Ульяновска Константин Сидоров помог спасти пропавшего без вести человека и стал обладателем премии Special Award, которую вручали на крупнейшем международном конгрессе Moscow Urban Forum 2019.

Наградой отметили совместный проект Яндекс.Такси и поискового отряда «Лиза Алерт», которые делают одно большое дело - разыскивают пропавших людей. А таких сотни! И чем раньше будут разосланы ориентировки, тем больше шансов отыскать их живыми.

Схема простая. Если «Лиза Алерт» ищет человека в городе, где работает водитель, ему в рабочее мобильное приложение приходит уведомление с фотографией разыскиваемого и его особыми приметами. В сообщение говорится, в чем был одет пропавший и где его видели в последний раз. Если таксист заметит похожего человека, он может сообщить об этом, позвонив на «горячую линию». Номер указан в сообщении. Затем оператор даст указание, что делать дальше.

Константин Сидоров пропавшего мужчину нашел по ориентировке. Днем 27 июня увидел сообщение, что в Ульяновское пропал 72-летний дедушка. Пенсионер вышел из реабилитационного центра и исчез. Домой не пришел, связи с ним не было, родственники начали переживать и забили тревогу.

В 13.54 Яндекс.Такси разослал ориентировку водителям, а в 14.52 Константин сообщил радостную новость - пропавший уже у него в машине и они едут в отделение полиции.

Напомним, оказать помощь в поиске пропавших могут все желание. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» работают в 47 регионах: от Калининграда до Сахалина.

Водители Яндекс.Такси присоединились к этому движению в 2018 году. 80% предварительно опрошенных таксистов сказали, что готовы сотрудничать.