2019-07-08T11:21:01+03:00
Экономика

Кому на Руси жить хорошо: названы регионы с самыми высокими доходами

В лидерах Ямал и Чукотка
Дмитрий КОЗУРОВ
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Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов с наибольшими доходами населения.Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов с наибольшими доходами населения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Самый высокий уровень дохода в России у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, составившие рейтинг. В аутсайдерах оказались Тыва, Калмыкия и Алтай.

Чтобы составить рейтинг, исследователи сравнили среднедушевые доходы за месяц со стоимостью минимального набора товара и услуг в каждом из регионов.

В лидерах северные регионы, богатые нефтью, газом и другими полезными ископаемыми. Несмотря на то, что жизнь там довольно дорогая, зарплат хватает на поддержание материального благополучия. В частности, в Ямало-Ненецком АО доходы населения в три раза больше стоимости набора товаров и услуг. Также в первой десятке рейтинга Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

А вот в регионах-аутсайдерах даже средние по местным меркам доходы едва ли позволяют говорить о хорошем материальном положении населения.

Отдельно авторы исследования остановились на людях, живущих за чертой бедности. Только в 15 регионах страны доля тех, кого с полным правом можно назвать бедными, составляет меньше десяти процентов. Ямало-Ненецкий АО и здесь на первом месте — там бедных меньше всего. За ним Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. При этом авторы рейтинга отмечают, что есть ряд регионов, где при высоких средних доходах велик процент нуждающегося населения. Так, 19,1 процента жителей Якутии можно назвать бедными, а в Красноярском крае этот показатель — 18,2 процента. В десяти субъектах федерации доля бедных больше 20 процентов населения.

Больше того, 2,1 процента россиян не просто живут за чертой бедности, а получают доход меньше половины прожиточного минимума. Больше всего таких людей в Тыве — больше девяти процентов. А меньше всего в Москве — всего полпроцента.

КОНКРЕТНО

Самые богатые регионы

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ

Чукотский автономный округ

Магаданская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Самые бедные регионы

Тыва

Алтай

Калмыкия

Карачаево-Черкесия

Ингушетия

ИСТОЧНИК KP.RU

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