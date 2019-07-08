Нашли золото в песке: Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

В финале турнира, который проходил в Гамбурге, российским волейболистам противостояли хозяева первенства – Клеменс Виклер и Юлиус Толе. Немцы, заполнившие 57-тысячный стадион, где играет футбольный клуб «Гамбург», неистово болели за своих, но, казалось, что наших спортсменов это только подстегивает.

Первый сет россияне проиграли, но потом у Красильникова и Стояновского пошла подача. Они вообще стали лучшими на турнире по эйсам.

Итоговый счет 2:1 (19:21, 21:17, 15:11) в нашу пользу и путевка на олимпийский турнир в Токио-2020. Там ребята будут главными фаворитами. Ведь на ЧМ российская пара обыграл в плей-офф и чехов, и итальянцев, и два дуэта из США.

А пока порадуемся сегодняшнему достижению. Ведь ранее главным успехом было серебро Игоря Колодинского и Дмитрия Барсука в 2007 году. Кстати, Красильников в тандеме с Никитой Ляминым два года назад выиграл «бронзу» чемпионата мира. Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Гамбург (Германия), 7 июля

Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) – Юлиус Тол / Клеменс Виклер (Германия) – 2:1 (19:21, 21:17, 15:11). Итоговая классификация. 1. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия). 2. Юлиус Тол / Клеменс Виклер (Германия). 3. Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандли Сёрум (Норвегия)… 9-16. Никита Лямин / Тарас Мыськив, Илья Лешуков / Константин Семёнов… 37-48. Игорь Величко / Максим Худяков (все – Россия).