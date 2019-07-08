2019-07-08T12:12:35+03:00
Звезды

Покушение на «короля»: лошадь чуть не съела рубашку Киркорова за 100 тысяч рублей

Артист столкнулся с прожорливым животным на модном показе
Алина ЧЕРНОВА
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Филипп Киркоров.Филипп Киркоров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На ежегодное дефиле Dolce &amp; Gabbana съехались главные модники. И наш самый главный барахольщик Филипп Киркоров не исключение. Король российской сцены после модного показа долго примерял, чем бы новеньким ему забить свои сундуки в своём подмосковном особняке.

Артисту приглянулся балахон, расшитый пайетками в имперском стиле, халат и летний костюм из шорт и рубашки, сделанной из принтованного льна.

В последнем наряде Филипп отправился на вечеринку, которую устроили знаменитые дизайнеры. Во время фотосессии с конем, сбруя которого тоже была сделана в стилистике бренда, Киркоров почувствовал боль в руке. Как оказалось, лошадь укусила артиста и принялась жевать его рубашку за 100 тысяч рублей.

Лошадь чуть не съела рубашку Киркорова за 100 тысяч рублей.

— Она меня кусает! Кусает и кушает! — засмеялся артист.

Напомним: Филипп Киркоров — главный российский модник. У артиста есть три гардеробные: в старой квартире на Земляном валу, где он жил в период брака с Аллой Пугачевой, в холостяцком логове в Филипповском переулке и в загородном доме.

Артист уже шутит:

— Вещи выселили меня из дома!

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Филипп Киркоров стал очередной жертвой скандального шоу «Осторожно, Собчак». Впрочем, жертвой короля поп-сцены назвать сложно, он и сам акула шоу-бизнеса. И судя по его роскошному подмосковному особняку, Киркоров, мягко говоря, неплохо зарабатывает на своих хитах. Видимо, предвидя, что Собчак и без разрешения будет, как Эркюль Пуаро, шнырять по дому в поисках сенсации, Филипп решил пойти на опережение и пустил Ксюшу в святая святых - свой гардероб. Комната, отведенная под него, размерами скорее напоминает ангар для небольшого самолета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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