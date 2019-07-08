Масштабные дорожные работы в Липецком регионе идут с опережением графика

С реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появились солидные государственные и муниципальные заказы. Благодаря этому открылось «второе дыхание» у местных дорожников, в регион были привлечены и дорожные фирмы из Белоруссии, Воронежской и Московской областей.

- Все контракты заключены, работы выполнены уже на 10 объектах. Масштабные дорожные работы ведутся в Липецке (на проспекте Победы и улице Космонавтов), Ельце, районах области, большое внимание ремонту мостов. В целом на строительство, ремонт и реконструкцию дорог и мостов будет затрачено свыше 6 млрд рублей, - пояснил зам. начальника областного управления дорог и транспорта Александр Лыткин.

А задача, которая стоит перед липецкими дорожниками в рамках нацпроекта – достичь 47%-ного уровня соответствия дорог нормативным требованиям.

Как на деле идет реализация нацпроекта, журналисты местных СМИ могли убедиться в ходе пресс-тура, проехав по дорогам шести муниципальных районов Липецкой области.

Липецкие дорожники работают с опережением графика.Фото: Владимир КУЛИК

… Елецкий район, село Черкассы. Здесь в разгаре строительство нового уникального низководного моста протяженностью 127 метров (взамен двух металлических мостков) через реку Сосна. Стоимость работ свыше 133 млн рублей. Как пояснил директор липецкого ДСУ7 Александр Покидов, в конструкции используется ледоперевальное устройство, съемное барьерно-перильное ограждение на время паводка. Пустить движение по мосту собираются раньше срока – к началу сентября.

Современные технологии и материалы, используемые при ремонте дорог, позволяют делать их действительно безопасными и качественными. На участке в 1,5 км трассы Елец -Талица –Красное, где была применена технология холодного ресайклинга (ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового) теперь идет укладка асфальтобетона. А на отрезке шоссе Становое-Троекурово-Лебедянь только что завершилась приемка работ по ремонту участка автодороги, протяженностью 2 км. Как рассказал председатель приемочной комиссии Владимир Лёвочкин, здесь были устранены колейность, просадки, пучинообразования – работы велись с конца мая. Все основные параметры по безопасности дороги (их до десятка), включая ровность покрытия, прочность, коэффициент сцепления, выдержаны. Гарантия на верхний слой покрытия 4 года.

Проверка безопасности дорог включает до десятка параметров.Фото: Владимир КУЛИК

Значительно более крупный объект – строительство мостового перехода через Дон в Лебедяни. Длина моста свыше 173 м, сумма контракта почти 322 млн рублей. Работы ведутся с января опытным подрядчиком из Подмосковья, хорошо зарекомендовавшим себя при реконструкции Петровского моста в Липецке.

- Объемы работ выполнены на 41 процент, трудимся круглосуточно. В течение месяца все опоры будут готовы, надеемся, что к октябрю начнем укладку асфальта, а автомобили пойдут по мосту уже 1 декабря, - разъяснил зам. директора Уваровской ПМК-22 Андрей Мамаев.

Полным ходом идет ремонт и реконструкция участков трассы Липецк – Данков (8,2 км и 2 км), а также строительство нового однопролетного моста на подъезде к старинному селу Куймань. Он заменит демонтированный старый мост, прослуживший верой и правдой свыше 110 (!) лет. Работы на всех объектах ведутся в плановом порядке и даже с опережением графика. В ходе поездки по дорогам области «намотали» около 250 км. Конечно, встречались участки (особенно между поселками), где не все «ровно и гладко». Но в целом, по ощущению пассажира, даже в сравнении с европейскими дорогами (по ним наезжена не одна тысяча километров), качество липецких дорог на достойном уровне.