Появление Шурыгиной в новом клипе «На-На» вызвало скандал
Новый клип группы «На-На» «Считаю медленно до 100», премьера которого состоялась 5 июля, вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Кому-то слишком смелыми показались образы «на-найцев» - по сюжету четверо солистов занимаются синхронным плаванием, и костюмы на протяжении всего клипа у них соответствующие: плавки и ничего более (хотя казалось бы, как в бассейне без шапочки?). Других возмутило появление в ролике скандально известной Дианы Шурыгиной – девушки, которая еще школьницей на всю страну прославилась историей с изнасилованием, где из-за вызывающего поведения многие сочувствовали не жертве, а насильнику.
- Шурыгина в компании четверых голых мужиков – что может быть хуже? – пишут зрители в комментариях. – Это ж сколько «Крота» надо было выпить, чтобы придумать такой похабный сценарий?
Кадр из нового клипа «На-На» «Считаю медленно до 100».Фото: YouTube
Возможно, именно поэтому всего за три дня видео набрало почти 2000 дизлайков (отметку «нравится» поставили всего 538 раз) и сотни негативных комментариев. Хотя откровенных сцен в клипе нет: сексуальная тренер по плаванию в красном обтягивающем костюме просто учит мастерству четверых пловцов. Кстати, ради съемок группе «На-На» пришлось целый месяц тренироваться под руководством многократной чемпионки Европы и России по синхронному плаванию Ирины Мазуровой.
Между тем, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин участие в съемках Дианы Шурыгиной, как и ее возможное участие в новом туре «На-На», пока не прокомментировал.
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Группа "На-На" - "Считаю медленно до ста" (Премьера клипа 2019).
ИСТОЧНИК KP.RU
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