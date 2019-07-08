Глупо ли начинать войну с Грузией из-за медийной шавки?

История с грузинским журналистом нетрадиционной наружности разрушает миф о страшном и мстительном Путине, который убивает всех своих оппонентов.

Ясно, что Владимира Владимировича никто не боится. И это не очень хорошо.

Это однозначно нехорошо для Кавказа, где люди простые и понимают только самые простые формы нацбилдинга в виде Чернокозово и тотальных зачисток.

Белый царь должен быть справедливым и жестоким. Его возмездие - неотвратимо как судьба. Бездействие воспримут как бессилие государства. А кавказские пассионарии бессилие русского государства всегда воспринимали как приглашение к немедленному грабежу. Ничего с этим не поделаешь, специфика.

Это не очень хорошо и внутри России.

Тут тоже у народа специфический исторический опыт и представления, что хорошо и что плохо. И Сталин куда как более популярная личность чем святой старстотерпец Государь Николай II. Игнорировать сей факт невозможно.

В воздухе повисает немой вопрос - чем ответит Путин?

Винное эмбарго может успокоить только седых московских интеллигентов. Для остальных это будет позорной "медведевщиной" (хотя вообще-то то именно Дмитрий Анатольевич организовал в 2008 году туристический маршрут на танках Владикавказ-Тбилиси).

Поскольку Грузия - это чистой воды Азия со всеми ее условностями и представлениями о чести, единственная возможность избежать нового похода русской армии - это принести голову Габунии на золотом блюде. Причем не в переносном, а самом что ни на есть буквальном смысле.

Тогда Путин сможет спустить дело на тормозах.

Отправлять в Тбилиси киллеров для президента России - это настолько мелко, что даже говорить об этом невозможно.

Ответ Путина - это зеленые человечки в аэропорту Симферополя в 2014 году. Это фирменный стиль, это - бренд, в который вложено огромное количество усилий и денег.

Кто-то скажет, что начинать войну из-за медийной шавки это глупо и смешно, но это скажет только тот, кто никогда не участвовал в уличной драке.

Вперед высылается дерзкий пацанчик, шестерка. Он провоцирует драку и служит ее предлогом и проверкой на вшивость одновременно. Его в любом случае нужно вырубать прямым в челюсть и искать подходящий кирпич, чтобы разбираться с основными силами.

Грузия - это шестерка. Кто стоит за ней тоже понятно.

Война никуда не ушла. Она не осталась в Донбассе. Нам просто предлагают открыть еще один фронт.

Может, и не стоит отказываться.

Редакция «КП» не разделяет мнение колумниста, а печатает лишь потому, что автор выразил в концентрированной форме то, что думают очень многие русские.

Грузинская телекомпания «Рустави-2», связанная с Саакашвили, приостановила вещание после оскорблений в адрес Путина 00:00 00:00

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

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