2019-07-08T14:34:16+03:00
Политика

Васильев доложил Путину о спасении от воровства 7 миллиардов рублей

В Дагестане впервые выделили деньги на местные дороги
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Хочу отчитаться немножко по вашим поручениям, - скромно начал встречу в Кремле глава Дагестана Владимир Васильев. - Когда вы меня напутствовали, вы сказали, чтобы те средства, которые идут из бюджета, пришли к людям и чтобы мы оценивали не по показателям, а по тому, что меняется для рядового жителя Дагестана.

Примеры работы, которые приводил Васильев, редко удается услышать во время докладов президенту.

- Вот, допустим, мы увеличили на 37 тысяч 700 рабочие места за 2018 год, - описывал глава республики и тут же пояснял. - То есть из тени вывели.

И тут же шли примеры других ликвидированных коррупционных схем.

- Прекращены с 2018 года выплаты 6000 гражданам, не подтвердившим инвалидность, – тоже приличная сумма, - заявил Васильев. - Пересчитана стоимость объектов дорожного строительства, 2,4 миллиарда. Мы просто применили российский подход по нормативам, а не отдельный, индивидуальный. Кстати, это на качестве не сказалось. Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет.

Если это, по словам главы Дагестана, «отчитаться немножко», то какие же суммы будут фигурировать, когда он придет с капитальным отчетом?

Васильев рассказал, что из сэкономленных средств будут куплены 95 школьных автобусов, 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов.

- Мы выделили 771 миллион – впервые – на местные дороги, - доложил он еще об одном шаге в республике. - Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам. Выделили средства в том числе и на водоснабжение – 1,7 миллиарда – впервые. У нас большая проблема с качеством воды, отравления происходят, к сожалению. Мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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