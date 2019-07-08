"Остров Мечты" откроют в ноябре 2019 года: аттракционы, атриумы с кафе и канатные дороги

Над "Островом Мечты" появился гигантский стеклянный купол, красные сказочные башни, началось тестирование аттракционов - похоже, что не за горами открытие тематического парка развлечений в Москве. Здесь будут аттракционы мирового уровня, атриумы с кафе, кинотеатры. Неисключено, что через Москву-реку построят две канатные дороги. Как идет ход строительства и на каком сейчас этапе долгожданный проект 8 июля посмотрел мэр города Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- "Остров Мечты" сегодня напоминает пока что большую строительную площадку, такой гигантский производственный корпус по производству детских сказок, детской мечты. Но, несмотря на активную строительную деятельность, видно, что проект приближается к своей финишной черте, и я надеюсь, что в этом году будет запущен, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Если не замечать работающие эскалаторы, то уже становится понятно, что "Остров Мечты" - сказка для детей и взрослых. Это огромный замок из мультфильмов, это мечта девочек о пышных платьях, это возможность взбираться на крыши, как Черепашки Ниндзя. Но это будет не "Диснейленд", по задумке авторов проекта, будет интереснее. В крытой зоне будет 40 разнообразных аттракционов для детей и взрослых, уникальные медиа-аттракционы "Полет над миром динозавров", башня "Падение в измерение Икс". Будут тематические зоны "Маугли в стране динозавров", "Сказочная деревня", "Замок Снежной Королевы", "Гонка Мечты", "Деревня Смурфиков", "Черепашки-Ниндзя".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Привлекают внимание голубые стеклянные куполы в зоне городского променада, самый большой удивляет масштабами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Он почти в 7 раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над Рейхстагом. Высота купола – 35 метров, что сравнимо с 12-этажным домом. Процесс проектирования, изготовления и монтажа купольной конструкции занял полтора года, - рассказали в пресс-службе "Острова мечты".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Гулять под куполом можно будет в любую погоду, а также попасть сразу в несколько городов - в променаде установили 120 фасадов зданий (копии мировых памятников архитектуры). Можно будет прогуляться возле римского Колизея, по улочкам Лондона, Беверли-Хилз и Барселоны. Остановиться в местных кафе на обед или ужин и проникнуться атмосферой. А после прогуляться по магазинам, посетить кинотеатр-мультиплекс с 17 залами, концертный зал на 3500 мест, сделать фотографии возле фонтанов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Создатели планируют открыть "Остров Мечты" в ноябре 2019 года. Однако важно не спешить, а сделать безопасно.

- 90% аттракционов уже установлены, городской променад готов на 70%. Нужно время, но мы должны успеть в срок, - сказал Амиран Муцоев, председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты". - В следующем году мы откроем вторую часть парка - открытую (прим.автора - Ландшафтный парк). Там будет зона "Алиса в стране чудес", "Мир динозавров", "Буратино" - это 5-6 гектаров площади.

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев на строительной площадке.Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ландшафтном парке создают спортивные и детские площадки, танцпол, открытый кинотеатр. Здесь будет искусственный водоем с фонтанами и амфитеатр для мастер-классов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Только цифры

- свыше 40 аттракционов, многие из которых не имеют аналогов во всем мире,

- на 16% увеличится туристический поток в Москву,

- 12 млн человек ежегодно будут посещать парк аттракционов.

Кстати

Идет активное развитие транспортной инфраструктуры возле "Острова Мечты", прошла реконструкция моста, Андроповского проспекта через Москва-реку.

- Здесь открыта станция метро "Технопарк", сегодня запускаем траволатор - пешеходный переход на "Остров мечты", - сказал Сергей Собянин. - Возможно, планируется строительство двух канатных дорог через Москву-реку и маршруты речного транспорта.