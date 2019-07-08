"Эвтаназии не будет": Смертельно больной футболист Фернандо Риксен попрощался с болельщиками и друзьями на последней вечеринке

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен попрощался с болельщиками и друзьями на последней вечеринке.

В 2013-м году стало известно, что у Риксена прогрессирует боковой амиотрофический склероз. Последующие годы жизни футболиста превратились в кошмарное реалити-шоу. Год за годом мы наблюдали, как когда-то буйный игрок приближался к неизбежному концу. Сначала Риксен был бодр и весел, вскоре стал прихрамывать, ещё через некоторое время потерял возможность ходить…

Прямо сейчас Риксен находится в Шотландии, где проживает последние дни в хосписе и не может даже говорить. Футболист серьёзно потерял в весе, а единственная связь с миром для него происходит с помощью устройства для генерации речи.

Последняя вечеринка на 200 человек

В июне Риксен с помощью устройства для генерации речи объявил, что устраивает последнюю вечеринку. Это известие многие восприняли, как подготовку к эвтаназии. Якобы, Риксен неспроста переехал из Голлагдии в Шотландию, так как в этой стране разрешена эвтаназия. Вскоре друг и биограф футболиста Винсент де Врей опроверг информацию, передав слова Риксена:

«Я не собираюсь делать 28 июня последним днём в моей жизни. Я буду сражаться, просто последняя часть сражения пройдёт за пределами всеобщего внимания».

Последняя вечеринка экс-игрока Зенита Фернандо Риксена .

Вечеринка прошла в шотландском отеле, недалеко от стадиона «Рейнджерс» - клуба, в котором футболист провёл лучшие годы. Билеты на вечеринку продавали по 70 фунтов - желающих было гораздо больше. На встречу пришли, как обычные поклонники футбола, так и хорошие знакомые Риксена.

На вечеринке грустить было запрещено. Мероприятие проводил спортивный комментатор Дэвид Тэннер. Все желающие пели, танцевали и всячески старались поддержать Риксена.

Пришли на вечеринку и два российских болельщика «Зенита». Одетые в клубную форму, они вышли на сцену и поддержали Фернандо. Кстати, и сам питерский клуб собирался перечислить часть выручки от продажи атрибутики на праздновании десятилетия первого российского чемпионства. А один российский футболист анонимно купил Риксену электронное инвалидное кресло за 25 тысяч евро.

Татуировка и статуя в честь Риксена

Фернандо Риксен не стал великим футболистом, но память о нём будет вечной. Во многом благодаря преданным болельщикам и друзьям. Первый профессиональный клуб голландца «Фортуна» установил Риксену памятник при жизни. Теперь футболист с командой навечно около стадиона.

Лучший друг Фернандо и его бывший партнёр по «Рейнджерс» Начо Ново набил на вечную память татуировку с изображением Риксена.

nnovo10 Тату Риксена

Русская жена останется до конца

Весь страшный путь рядом с любимым прошла русская жена Риксена Вероника Веселова, с которой Фернандо познакомился в Санкт-Петербурге, когда выступал за «Зенит». У пары есть дочка, которой недавно исполнилось семь лет. Теперь болезнь Риксена - больше не общественное достояние, а сугубо семейное дело.

Жена Вероника обещает, что не бросит мужа до самого конца.

- Никакой эвтаназии не будет, - рассказала "КП-Петербург" Вероника. - На данный момент состояние у него стабильное. Главное дышит. Нам сейчас это самое важное.

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Фернандо Риксен в России

Голландский футболист выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й год. Провёл за команду 36 матчей. Выиграл с «Зенитом» титул чемпиона России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.