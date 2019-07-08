Из-за нехватки персонала в Шереметьево оставшихся сотрудников заставляют учиться работе на погрузчиках и механических трапах

ООО «Шереметьево Хэндлинг» - компания, которая занимается обработкой багажа в аэропорту. В конце мая организация снизила зарплату сотрудникам, после чего около 300 человек покинули рабочие места. С тех пор в аэропорту начались серьезные проблемы: багаж приходилось ждать по пять часов, оставшиеся сотрудники пытались одновременно отрабатывать сразу по пять рейсов, да еще и прокуратура нагрянула с проверками.

С тех пор ситуация сильно не поменялась. Как рассказал "КП" источник в Росавиации, сейчас в компании открыто 960 вакансий. А оставшиеся сотрудники вынуждены работать в несколько раз больше, чем прежде.

- Руководство компании практически в приказном порядке заставляет оставшихся сотрудников пройти курсы обучения для получения удостоверения тракториста или тракториста-машиниста. То есть, руководство требует, чтобы оставшийся персонал помимо своих обязанностей еще и осуществлял погрузочную деятельность на транспортерах-погрузчиках контейнеров, а также на пассажирских трапах, – рассказал "КП" источник.

Как рассказал один из бывших сотрудников компании «Шереметьево Хэндлинг», ситуация может стать еще хуже, потому что люди, которые соглашаются на переучивание, никогда не водили подобную технику. Поэтому он не исключает, что внештатных ситуаций после такого принудительного повышения квалификации в экстренном порядке может стать больше. Сейчас часть работников компании уже собирает справки для переучивания, потому что компания обещала делать надбавку к заработной плате в размере 30 000 рублей. А другая уже ищет себе новое место работы из-за разногласий с начальством.

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