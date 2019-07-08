Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Многократное превышение спроса мотивирует компании быть максимально заинтересованными в качестве производимых товаров и услуг, в постоянном повышении уровня сервиса, не говоря уже о выполнении своей фундаментальной обязанности – соблюдении прав потребителей.

20 июня в The Biltmore состоялся Форум «Права потребителей и качество обслуживания», в рамках которого компании не только поделились своим успешным опытом выстраивания продуктивных взаимоотношений с клиентами, но и обсудили актуальные тренды потребительского поведения, цифровизацию финансовых услуг, а также подискутировали о преимуществах и недостатках экосистемы и маркетплейса.

Андрей Чернуха, Почта России

21 июня на площадке Radisson Collection Tsinandali состоялась юбилейная Х церемония награждения лауреатов Премии «Права Потребителей и качество обслуживания». По традиции наибольшее количество наград было получено компаниями-ритейлерами, ведь в условиях высокой конкуренции успешная коммерческая деятельность возможна лишь при максимальной клиентоориентированности. Среди лауреатов Премии в номинации «Розничная торговля»: сеть салонов БИНООПТИКА, салон оптики для детей и подростков БИНОККИО, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, магазины Natura Siberica.

Владимир Пузанов, компания BQ

Победители номинации «Розничные услуги» – это компании из абсолютно разных сфер деятельности, но все они не словом, а делом демонстрируют искренний интерес к своим клиентам и своевременный отклик на потребительские ожидания. Среди лауреатов: ООО «Европейская Юридическая Служба», Маленькая пекарня Журавлевых, СК УРАЛСИБ Страхование, ООО «ЛГ Электроникс РУС», Страховой Дом ВСК, «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», PERFORMANCE FOOD, Crocus Fitness Земляной Вал, MY FOOD, ООО «Корпорация «Окна 21 века», группа ПСН, УК «Развитие» Семейный квартал Мир Митино, ВезуВизу- визовый центр, ООО «ВИП Лаундж»- LLC VIP Lounge, Glorax Development, ООО «Лион Групп», НДВ - СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ, ООО Нэт Бай Нэт Холдинг (бренд Wifire), Гостиничный комплекс «Имеретинский», Клиника доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ, сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», Barvikha Hotel & Spa, Fresh Spa by Natura Siberica, ООО «Зетта Страхование», Авторская стоматология «МиПоль», АО «КИВИ», Yota.

Лада Левашова, НДВ

Сегодня процессы цифровизации так или иначе присутствуют во всех сферах общественной жизни, но до сих пор не каждая компания может похвастаться качественными digital-продуктами. Именно поэтому экспертный совет Премии не мог не отметить заслуженной наградой тех представителей бизнеса, которые успешно развивают свои digital-сервисы и делают это своим конкурентным преимуществом: АО «Альфа-банк», АО «АльфаСтрахование», Сравни.ру, Группа Ренессанс страхование, ООО «АльфаСтрахование – ОМС».

Отдельное внимание в рамках Премии «Права потребителей и качество обслуживания» было уделено сфере интернет-шоппинга. С каждым годом данный рынок становится все более конкурентным, именно поэтому постоянный мониторинг потребительского поведения и своевременное реагирование на него являются обязательными составляющими успеха любого интернет-магазина. Фирменный интернет-магазин ASUS shop, LUNDENILONA, ООО «ТОЙ.РУ», MIXIT – компании-лауреаты, полностью отвечающие ожиданиям своих потребителей.

Наталья Лихобабина, гостиничный комплекс Имеретинский

Business to Business – сфера, где доверие клиентов является ключевым условием успешной реализации своей деятельности на рынке. В этом году Премией были отмечены только те компании, которым в действительности удается достигать долгосрочных партнерских отношений со своими клиентами: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «НаноАзия Групп», Оператор фискальных данных OFD.ru, ООО «Моё дело», ООО «Русский Нестандарт», ООО «ПЭК», Юридическая компания «Варшавский и партнеры».

Вопросы грамотного управления финансами не теряют своей актуальности, несмотря на все возрастающий уровень финансовой грамотности и открытости в российском обществе. Именно поэтому экспертный совет Премии продолжает оценивать прозрачность финансовых продуктов и сервисов российских компаний. Среди лауреатов Премии в данной номинации стали: ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь», TWINO, АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО Инвестиционная компания «ФИНАМ».

Ольга Иванова, Игорь Коптев, компания "ПЭК"

На выбор потребителей в пользу определенной компании влияет множество факторов: это и высокое качество продукции, и приемлемая для потребителей цена, и соответствие всем потребительским ожиданиям. Лауреатами Премии в номинации «Выбор потребителей» стали: ООО «МАПЕД РУС», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», Группа Ренессанс страхование, сеть АЗС «Газпромнефть», сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», компания BQ.

Товары народного потребления – продукты, получающие поистине народное признание. Именно те компании, товарные линейки которых отвечают сразу всем ключевым факторам выбора, и стали лауреатами Премии: ООО «МАПЕД РУС», POLARIS, ASUS, ОАО «ФАБЕРЛИК», Группа «Черкизово», ООО «Тимекс Про», BQ, ТМ Classic by T.

На Премии также была представлена номинация «Франшиза года», лауреатами которой стали компании, поддерживающие высокие заданные стандарты качества обслуживания и неукоризненно соблюдающие права потребителей: ООО «Т2 Мобайл», ООО «ТОЙ.РУ».

Доверие потребителей – фундаментальная необходимость для успешной реализации деятельности в сфере страхования. Лауреатом специальной номинации «За доверие в сегменте ипотечного страхования» стала компания ООО «Абсолют Страхование». Лауреатом другой специальной номинации «За профессиональный вклад в формирование рынка недвижимости России» была награждена группа компаний STONE HEDGE.

Премии в этом году удостоились и средства массовой информации: АО «ИД «Комсомольская правда», АО «Аргументы и факты», ООО «ИДР» Еженедельный журнал «Профиль», АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», бортовой журнал «Аэрофлот».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией Компаний Интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ, БизнесДром, РОМИР и др.