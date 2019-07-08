2019-07-08T17:42:05+03:00
Телевизор

"Спартак" проверит на прочность земляков Олимпиады

Чемпионат России по футболу возвращается в телеэфир с матчем «Спартак» - «Сочи»
Глеб ГУБАРЕВ
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов (справа) станет одним из основных действующих лиц первой трансляции сезона.Главный тренер «Спартака» Олег Кононов (справа) станет одним из основных действующих лиц первой трансляции сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока в европейском футболе суперклубы продают друг другу игроков по цене от 100 миллионов евро за штуку, российский футбол, оперируя куда более скромными суммами, готовиться вернуться к своему преданному зрителю. Казалось бы, «Зенит» буквально на днях праздновал победу в сезоне 2018/2019, а на просторах РФ уже стартует новый чемпионат в Премьер-лиге. И новые лица в нем тоже появятся - в частности, болельщики познакомятся с командой «Сочи», которая дебютирует в элитном российском дивизионе. В прошлом сезоне земляки Олимпиады-2014 успешно сыграли в ФНЛ (второй по силе лиге страны) и, заняв по итогам «серебряную» позицию, вышли в Премьер-лигу. Это особенно почетно в связи с тем, что клуб образован всего год назад на базе переехавшего на юг питерского «Динамо».

Однако при всем очаровании «Сочи» и другого новичка, «Тамбова», фаворитами чемпионата остаются его старожилы - «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и, конечно, «Спартак». Именно со «Спартаком» сочинцы будут играть в стартовом матче сезона, и именно этот матч телезрители увидят в прямом эфире. Игра пройдет в Москве на домашнем стадионе красно-белых. Многое для гостей будет зависеть от их настроя - в этом плане должен хорошо потрудиться наставник сочинцев Александр Точилин, который, являясь легендой московского «Динамо», отлично знает, как противостоять «Спартаку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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