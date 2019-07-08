2019-07-08T17:52:09+03:00
В мире

В Греции сменилась власть: как это отразится на отношениях с Россией

По мнению экспертов, Эллада в любом случае — не ведущий, а ведомый игрок в ЕС
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Лидер победившей на выборах партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принес присягу в качестве премьер-министра Греции.Лидер победившей на выборах партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принес присягу в качестве премьер-министра Греции.Фото: REUTERS
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В воскресенье в Афинах подвели итоги парламентских выборов — уже шестых за последние 10 лет. Перед этим, на волне оптимизма от вступления в зону евро и Олимпиады-2004, республика жила не по средствам за счёт всё новых займов и одно время была должна кредиторам почти 200% ВВП (проще говоря, чтобы стране рассчитаться с долгами, каждая греческая семья должна отдать весь свой доход за два года). А потом пузырь лопнул, страну до сих пор лихорадит, крупнейшие партии никак не могут договориться о путях выхода из кризиса и то и дело вынуждены назначать внеочередные выборы.

Нынешняя избирательная гонка принесла мини-сенсацию: правящая левая коалиция СИРИЗА (в предыдущем составе отметилась разве что притеснениями греческой Православной церкви) с трудом преодолела 30%. Зато оппоненты из правоцентристского движения «Новая демократия» теперь в лидерах (39,9%).

Брюссель был готов помочь Греции выбраться из долгового кризиса, но ставил очень жёсткие условия: урезать госрасходы, прежде всего «социалку». Многим грекам такое не понравилось, в 2015 году к власти неожиданно пришла СИРИЗА. Она была радикально-левой коалицией, но почти ничего из своих лозунгов не смогла воплотить и всё равно была вынуждена следовать «антикризисной программе», предложенной Евросоюзом, — сказал «КП» исполнительный директор Мониторинговой организации стран СНГ и Европы Станислав Бышок. — Избирателю такая непоследовательность не понравилась — и теперь он поддержал старую, проверенную партию в лице «Новой демократии». Прежде та уже не раз возглавляла правительство, сюрпризов можно не ждать. Кстати, «правой» её можно назвать очень условно: это обычное центристское движение, по идеологии похожее на «блок Ангелы Меркель» в Германии. В любом случае, Греция — не ведущий игрок в ЕС, а, скорее, ведомый, так что каких-то резких движений, наподобие отмены антироссийских санкций, от неё можно не ждать при любом правительстве, — полагает Бышок.

Есть и ещё одна неожиданность. Барьер для попадания в парламент здесь небольшой, всего 3%. Но даже его не смогла преодолеть скандальная партия «Золотая заря» — неофашистское движение (даже его эмблема была похоже на свастику), заседавшее в парламенте с 2012 года. В общем, похоже, греки досыта наелись популизма, как правого, так и левого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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