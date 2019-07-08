2019-07-08T17:56:05+03:00
Общество

Аэрофлот стал глобальным партнером Международной федерации баскетбола

Логотип авиакомпании будет представлен на всех площадках в восьми городах, где пройдут соревнования
Антон БАЛУЕВ
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Посол Чемпионата мира по баскетболу 2019 ФИБА Коби Брайант с бортпроводниками Аэрофлота во время глобального тура Кубка ЧМ в Лос-Анджелесе. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"Посол Чемпионата мира по баскетболу 2019 ФИБА Коби Брайант с бортпроводниками Аэрофлота во время глобального тура Кубка ЧМ в Лос-Анджелесе. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"
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Аэрофлот является также и «представляющим партнером» торжественной церемонии вручения главного трофея чемпионата, которая состоится в Пекине 15 сентября.

По словам генерального секретаря ФИБА Андреаса Занглиса, для федерации «большая честь ассоциироваться с такой выдающейся и всемирно известной компанией, которая поможет нам развивать и популяризовать баскетбол по всему миру».

Логотип Аэрофлота появится на соревновательных площадках и будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА, в которых покажут лучшие игровые моменты.

-За прошедшие 5 лет с начала нашего участия в международных партнерствах известность бренда Аэрофлота на приоритетных рынках выросла более чем в два раза. Мы уверены, что партнерство с ФИБА в рамках Чемпионата мира по баскетболу 2019 еще больше повысит узнаваемость Аэрофлота и укрепит позиции на одном из приоритетных рынков – в Китае, где пройдет мировое первенство. Для нас также является большой честью быть первой авиакомпанией представляющий первый в истории глобальный тур Кубка Чемпионата мира по баскетболу, - сказал заместитель генерального директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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