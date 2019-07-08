Детские игры в защиту тигра: На Дальнем Востоке школьников учат заботиться о редких животных

Когда-то амурские тигры были царями на Дальнем Востоке. Но к середине прошлого века из-за жестоких и бездумных поступков людей красивые хищники оказались на грани исчезновения: их убивали, уничтожали их дом - тайгу, лишали пищи. Сейчас благодаря усилиям неравнодушных людей и организаций популяция тигров медленно, но верно растет. В данный момент на планете живет около 550 особей амурского тигра.

Но чтобы помочь краснокнижным зверям, нужны усилия не только влюбленных в природу волонтеров и общественных организаций. Важно, чтобы все люди и тигры на Дальнем Востоке научились жить в мире.

- Тигр уже давно стал символом богатства и величия нетронутой природы России. Это самый крупный представитель семейства кошачьих на Земле. Сейчас на территории России сосредоточено 90% общей популяции амурских тигров, и именно поэтому Россия несет ответственность за сохранение амурского тигра в мировом масштабе, - говорят в фонде “Феникс”.

Он с 1998 года занимается проектами по сохранению биоразнообразия на Дальнем Востоке. Важная часть работы - эко-просвещение среди детей и подростков.

- Амурским тиграм угрожают три основные опасности: браконьерство, уничтожение среды обитания и уничтожение кормовой базы. Все три опасности возникают, в основном, из-за экологической безграмотности и равнодушия местного населения к проблеме сохранения тигров, отсутствия экологической идентификации и чувства ответственности за сохранение окружающей среды, - считают в фонде.

Фонд «Феникс» разрабатывает образовательные программы, проводит экологические фестивали и конкурсы, рассказывает детям и подросткам, почему важно беречь уникальную природу Дальнего Востока - и что для этого может сделать каждый из нас.

Так, с 2000 года во Владивостоке отмечается «День Тигра» - его предложили праздновать сотрудники фонда «Феникс» и детский писатель Владимир Тройнин, чтобы прививать детям и взрослым любовь и уважение к природе.

Работы, присланные в этом году на конкурс «Живет такой тигр» Фото: Фонд Феникс

На конкурс детских рисунков, который проводит “Феникс”, в этом году пришло более 1400 работ российских и корейских школьников. Причем ребята не просто изображают диких кошек - они изучают реальные истории спасенных, прошедших реабилитацию и успешно выпущенных на волю амурских тигров и рисуют “портреты” хищников.

Еще один образовательный проект фонда - “Детские игры в защиту тигра”. Он посвящен школьникам из районов Приморского края, расположенных рядом с местами обитания амурского тигра.

Приморским школьникам рассказывают о привычках и повадках амурских тиграх, угрозах, нависших над этим видом и о важных правилах мирного сосуществования человека и дикого хищника. А чтобы ребятам было проще усваивать информацию - разработали игровую методику обучения. В фонде придумали экологические игры и квесты, которые помогают ребятам узнать и полюбить природу, сформировать чуткое и ответственное к ней отношение. В марте “Феникс” благодаря полученному президентскому гранту выпустил учебно-методическое пособие «Игры в защиту тигров».

Пособие «Игры в защиту тигров». Фото: Фонд Феникс

По нему могут проводить занятия учителя, педагоги дополнительного образования и специалисты отделов экологического образования заповедников и национальных парков.

В общей сложности в эко-уроках, лекциях, экологических акциях и праздниках за год примут участие 18 тысяч ребят.