Российские модники накупили поддельных "Шанель" и "Гуччи" на 280 млрд рублей

Китайские «Шанель» или «Фурла» давно никого не удивляют. Люди хотят производить впечатление, но не готовы тратить на это большие деньги. В Fashion Consulting Group выяснили, что в прошлом году на люксовые модные бренды россияне потратили 248 млрд. руб. А на подделки дизайнерских вещичек соотечественники раскошелились на 280 млрд. руб. - рынок фальсификата изучили в агентстве BrandMonitor.

При этом больше 84 млрд. рублей спустили на приобретение реплик (копий) в интернете. Только через Инстаграм модники накупили фальсификата на 25 млрд. рублей. Треть любителей прибарахлиться берут 5-10 вещей в год: футболки, кроссовки, джинсы, сумки. За одну подделку в среднем отдают 2700 рублей. Кроссовки «Абибас» готовы купить за 2000 рулей. Столько рассчитывают платить за паленый «Levi’s», за а-ля «Ray ban» - 1100 рублей.

Если в любимом магазине перестанут продавать контрафакт, постоянный клиент не перейдет на настоящие бренды. Две трети опрошенных без труда найдут новую точку сбыта фальсификата. Респонденты уверены, что реплики продаются повсюду.

86% опрошенных довольны тем, что носят неоригинальные изделия. В будущем переходить на натуральный «люкс» и «премиум» не планируют. Если же за покупки подделок введут штрафы, 66% предпочтут не рисковать.

Мужчины и женщины одинаково падки на реплики. Нет у потребителя контрафакта определенного возраста — этим промышляет и молодежь, и пенсионеры. Больше всего на фальсификат тянет представителей квалифицированных профессий с высшим образованием с доходами от 15 до 45 тысяч рублей в месяц.

БРЕНДЫ НИЧЕГО НЕ СТОЯТ — ЭТО ПРОСТО ИМИДЖ

Что толкает людей покупать платья а-ля «Dior» или сумки под «Louis Vuitton»? В разговоре с «КП» Арсен Даллакян, маркетолог и эксперт в психологии поведения потребителей, назвал происходящее хорошим трендом. Люди нашли еще один способ экономии. После скачка курса все стало дороже. На фоне падения доходов у людей нет возможности одеваться как раньше. Чтобы сохранить свой социальный уровень, они будут искать тоже самое на «Aliexpress» и перейдут на контрафакт. К тому же подделки высокого качества. Ценность только в дизайне, который легко копируется. Раньше человеку надо было ехать за дешевым фальсификатом на рынок. Сегодня от контрафакта отделяет одна кнопка на компьютере.

- Изменилось массовое сознание. Люди понимают, что бренды ничего не стоят - это просто имидж, - считает маркетолог. - Еще 5-10 лет назад можно было надеть элитную одежду и получить социальное одобрение. Теперь вещи перестали быть элементом отличия. Сегодня добиться уважения общества можно за куда меньшие деньги.

Объем рынка контрафакта за 2018 год — 280 млрд рублей

40% - в торговых центрах

30% - в интернете

30% - на рынках

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