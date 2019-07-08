В Парке Горького завершился фестиваль гражданского общества «Добрые люди»

Более 25 тысяч человек посетили фестиваль гражданского общества «Добрые люди», прошедший в столичном Парке Горького, только за первые три дня его работы.

Фестиваль прошёл под девизом #длясебя! #длядругих! #длявсех! и познакомил москвичей с результатами работы успешных общественных проектов, дал возможность посетителям площадок самим принять участие в благотворительных акциях, стать волонтером.

В шести тематических зонах фестиваля можно было принять участие более чем в 70 мастер-классах и интерактивах. Стоит отметить, что созданное в творческих студиях фестиваля направлено подопечным самых разных социальных учреждений России.

Так, более 400 писем было написано в дома престарелых и детские дома участниками мастер-классов благотворительных фондов «Старость в радость» и «Окно в мир».

37 гипсовых фигурок, раскрашенных участниками мастер-класса в тематической зоне «Наши люди», были отправлены в хоспис Зеленограда.

фото: Пресс-служба ОП РФ

22 аромасаше было направлено участниками мастер-класса тематической зоны «Наша среда» пациентам Тотьминского психоневрологического интерната Республики Мордовия.

9 картин, написанных участниками мастер класса «Правополушарное рисование», были отправлены в детский дом имени Ушинского Новгородской области.

На главной сцене фестиваля за состоялись выступления артистов и творческих коллективов, в том числе четырех инклюзивных проектов, таких как московская театральная школа «Инклюзион».

«За годы работы с нашими актерами мы сделали огромный прорыв в понимании этих людей, в возможности вырвать их из мира темноты и глухоты и, как ни странно, в собственном развитии, – рассказала куратор школы Лариса Никитина. – Мало кто знает об их жизни, об их ежедневном подвиге жить, о том мужестве, которое требуется, чтобы просто выйти из подъезда, не то что на сцену».

На фестивале постоянно работала ярмарка, где было представлено 45 благотворительных фондов. Каждый желающий посетитель смог подробно узнать об их работе, стать их волонтером или оказать посильную помощь, сделав пожертвование.