2019-07-08T20:10:05+03:00
Спорт

Опрос: Кто из российских футбольных клубов преодолеет квалификационный барьер?

Во вторник, 9 июля, стартует квалификация футбольных еврокубков
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Как известно, в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали золотой и серебряный призеры чемпионата России «Зенит» и «Локомотив». А вот «Краснодару», который в нашем первенстве занял третье место, еще придется пробиваться в ЛЧ через сито отбора.

В Лиге Европы на групповом этапе гарантировано выступит только ЦСКА, а вот «Спартаку» и «Арсеналу» еще придется проходить квалификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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