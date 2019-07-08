Опрос: Кто из российских футбольных клубов преодолеет квалификационный барьер?
Во вторник, 9 июля, стартует квалификация футбольных еврокубков
Фото: ФК "Краснодар"
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Как известно, в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали золотой и серебряный призеры чемпионата России «Зенит» и «Локомотив». А вот «Краснодару», который в нашем первенстве занял третье место, еще придется пробиваться в ЛЧ через сито отбора.
В Лиге Европы на групповом этапе гарантировано выступит только ЦСКА, а вот «Спартаку» и «Арсеналу» еще придется проходить квалификацию.
Кто из российских клубов пройдет квалификацию еврокубков?.
ИСТОЧНИК KP.RU