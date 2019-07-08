Опрос: Кто из российских футбольных клубов преодолеет квалификационный барьер?

Как известно, в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали золотой и серебряный призеры чемпионата России «Зенит» и «Локомотив». А вот «Краснодару», который в нашем первенстве занял третье место, еще придется пробиваться в ЛЧ через сито отбора.

В Лиге Европы на групповом этапе гарантировано выступит только ЦСКА, а вот «Спартаку» и «Арсеналу» еще придется проходить квалификацию.