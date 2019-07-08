Как не попасть в сетку: в новом сериале «Дылды» Павел Деревянко играет роль разжалованного волейбольного тренера

Группа высоченных девушек в полосатых — не купальниках — футболках разминается растяжкой на волейбольном паркете МГСУ. Рядом с ними — двукратная чемпионка Европы по волейболу Елена Зарубина. Оператор выставляет камеру, несколько человек — свет, режиссер Сергей Сенцов («Физрук», «Красные браслеты») разводит мизансцену:

— Остаётся Алена, Алиса и Леля! Остальные уходят чуть правее. Паша, ты на стуле.

Павел Деревянко играет роль разжалованного тренера волейбольной команды. Фото: СТС

Павел Деревянко раскинулся на стульчике нога на ногу. Пиджак, штаны-«трубы», золотая цепь. По виду — продюсер Black Star. Но нет, тренер. Перед ним в рядок целая команда молодых спортсменок. Внезапно мяч прилетает в режиссера — девушкам весело. Как на физре.

— Мой герой Михаил Ковалев — весьма эмоциональный человек, — объясняет «КП» актер. — Волейбольный тренер с крутым нравом. Который из-за гонора был разжалован с должности главного тренера московского «Динамо» в тренеры студенческой команды девушек института в Новочепецке. Там он теперь и работает. Пока работает в вузе, влюбляется, меняется по-человечески и пытается выиграть первенство со своей новой командой.

Павел Майков играет очень богатого и влиятельного в городе человека. Фото: СТС

Фраза «волейбольный тренер с крутым нравом» сразу заставляет вспомнить легенду советского и российского спорта Николая Карполя, воспитавшего 15 олимпийских чемпионок и еще толпу мастеров спорта международного класса. Именно он привел нашу советскую женскую сборную к победе на Олимпиадах в 1980 и 1988 годах и российскую сборную — к серебру ОИ-2000 и ОИ-2004, а также бронзе ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002 годов. И именно он вошел в Зал славы как самый, мягко говоря, мотивирующий тренер. Красное лицо, крепкое словцо и разрезающие волейбольную площадку децибелы — это и есть магия Карполя. Помимо тактического гения, разумеется. Но Деревянко играет совсем другого наставника: саркастичного, хамоватого, развязного и не особо почитающего женский пол. За это, собственно, он и поплатился креслом.

Герой Павла Деревянко - волейбольный тренер с крутым нравом. Фото: СТС

- Ну что, корябушки мои? Давайте, старайтесь! - вальяжно покрикивает на подопечных, сидя по другую сторону сетки со стаканчиком кофе, тренер. - Кто в меня попадет, тому...чего-нибудь.

Казалось бы — проще пареной репы! Зарядить в наглого тренера мячом. Что может быть приятнее для хорошей волейболистки? Но составчик Ковалеву попался тот еще. Одна не допрыгивает до мяча, другая лепит прямо в сетку в упор, третья — в стену. Вытащить без подготовки и без копейки толпу настолько одаренных студенток в топ — задача почти невыполнимая. Но это единственный для Ковалева шанс вернуться в Суперлигу. И помогать ему в этом будет авторитетный человек по имени Павел (Павел Майков).

— Я играю очень богатого и влиятельного в городе человека, — говорит Майков. — Владельца птицефабрики. Нынешняя жена его — бывшая девушка персонажа Паши Деревянко. Такая коллизия. Им приходится сотрудничать, поскольку они вместе везут студенческую команду на турнир. И, конечно, не обойдется без драки. Как иначе в этом случае?

Помощь помощью, а чувства врозь. Помимо бывшей зазнобы Натальи (Анна Невская) и десятка непослушных студенток в жизни горе-тренера появляется еще и требовательный до занудства перфекционист Ирина (Дарья Урсуляк). Что всеми силами пытается помешать Ковалеву прийти к успеху.

Героиня Дарьи Урсуляк будет мешать Ковалеву прийти к успеху. Фото: СТС

— Я еще ни разу не работала в таком жанре, — признается Дарья Урсуляк. — Это смешная, легкая история, где я играю проректора провинциального института по учебной части Ирину. Если честно, приятно, но непривычно играть стерву с мерзким характером, которую все не любят. Мне даже технически неудобно в этом образе: юбка-карандаш и каблуки — моя униформа, а вообще я так никогда не хожу в жизни. Характер моей героини гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

21-серийная лента выходит в эфир СТС в новом телесезоне.

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