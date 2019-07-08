Колокольцев открыл обновленный люберецкий миграционный отдел

В понедельник, 8 июля, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил отдел по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России "Люберецкое". В обновленном здании созданы все условия для успешного решения служебных задач: оборудованы удобные рабочие кабинеты, все помещения оснащены самой современной аппаратурой.

"Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить максимальный комфорт при приеме населения. Введена система электронной очереди, имеется просторный зал ожидания, на прилегающей территории предусмотрены парковочные места", – заявил Владимир Колокольцев.

В обновленном здании миграционного отдела созданы все условия для успешного решения служебных задач. Фото: МВД РФ

Министр подчеркнул, что в организации работы данного подразделения особое внимание уделяется разделению потоков получения государственных услуг. Прием российских и иностранных граждан ведется в разных зданиях. Подобная практика призвана обеспечить предельную доступность и значительно сэкономить время жителей района.

Глава МВД России выразил уверенность в том, что такая инфраструктура будет способствовать дальнейшему повышению качества госуслуг и отвечать запросам граждан.

Прием российских и иностранных граждан будет проводиться в разных зданиях. Фото: МВД РФ

Владимир Колокольцев передал ключи от нового микроавтобуса начальнику отдела по вопросам миграции МУ МВД России "Люберецкое" подполковнику полиции Денису Федотову. Транспортное средство будет использоваться сотрудниками отдела при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на обслуживаемой территории.

СПРАВКА "КП"

Межмуниципальное управление МВД России "Люберецкое" включает 8 территориальных отделов полиции, которые обслуживают четыре городских округа – Люберцы, Лыткарино, Дзержинский, Котельники. Численность населения городских округов, расположенных на обслуживаемой территории составляет около 500 тысяч человек. В этом подразделении иностранные граждане и лица без гражданства получают государственные услуги от постановки на миграционный учет по месту пребывания до приобретения гражданства России. За 6 месяцев 2019 года оказано почти 130 тысяч таких услуг, на миграционный учет по месту пребывания поставлены свыше 77 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранным гражданам выдано более 600 разрешений на временное проживание. С начала года почти тысяча иностранных гражданина приобрели гражданство России, выдано более 800 приглашений на въезд в страну.