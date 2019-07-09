Кто прорубит окно в Европу

А 11 июля состоятся матчи первого раунда квалификации Лиги Европы - второго по важности турнира в европейском футболе.

«Зенит» и «Локомотив» уже в топе

Чемпион России питерский «Зенит» и серебряный призер московский «Локомотив» в квалификации не участвуют, так как сразу попадают в групповой этап Лиги чемпионов без отбора. «Зенит» в любом случае будет посеян в первой корзине, поэтому при жеребьевке не получит в соперники победителей ведущих чемпионатов Европы. «Локомотив», напротив, из-за низкого клубного рейтинга, скорее всего, окажется в четвертой корзине и встретится с двумя или тремя соперниками мирового уровня.

Также без квалификации в этом году ЦСКА. Армейцы, как четвертый клуб России, в ЛЧ не попали, зато получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Первая Лига чемпионов «Краснодара»

Амбициозный проект Сергея Галицкого ждет дебют в Лиге чемпионов, но пока только в квалификации. До основной стадии нужно пройти два отборочных раунда. «Краснодар» стартует в третьем квалификационном раунде (6 - 7 августа), где уже может получить в соперники грозный «Порту». Также в этой компании киевское «Динамо», но российские и украинские клубы традиционно разведут между собой из-за напряженной политической ситуации.

Для попадания в Лигу чемпионов «Краснодару» нужно будет обыграть двух оппонентов. В случае осечки «быки» отправятся в групповой турнир Лиги Европы, где составят компанию ЦСКА.

Дебют «Арсенала»

В Туле еврокубковая премьера. Интересно, что туляки первыми из наших клубов стартуют не только в Европе, но и в России. «Канониры» у себя дома открывают чемпионат РПЛ 12 июля игрой с «Динамо», а 25 июля дебютируют в Лиге Европы во 2-м отборочном раунде.

Шансов на прорыв в групповой турнир очень мало. «Арсеналу» нужно проходить сразу трех соперников. Первый - вполне по силам. Он определится в противостоянии азербайджанского «Нефтчи» и молдавской «Сперанцы». Дальше будет гораздо сложнее. Там в дело вступают команды из топ-лиг Европы, но многое будет зависеть от жребия.

«Спартак» без права на ошибку

Амбициозное руководство «Спартака» объявило, что перед командой стоит задача прорваться в четвертьфинал Лиги Европы. Для начала нужно пройти два квалификационных раунда. Шансов у москвичей значительно больше, чем у «Арсенала». Дело в том, что «Спартак» будет сеяным даже в финальном раунде. Впрочем, мы помним обидные осечки красно-белых в отборочных этапах еврокубков...