Основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко: Запуск бизнеса должен быть экспериментом

Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» ворвалась в жизнь москвичей очень быстро. А в последнее время набрала крейсерскую скорость развития. Новые магазины открываются чуть ли не каждый день. За 10 лет одна маленькая точка с фермерским молоком в спальном районе столицы выросла в сеть из 900 магазинов у дома и выручкой свыше 50 млрд рублей. Пересказываем содержание и приводим несколько важных мыслей о том, как правильно вести бизнес, из книги Евгения Щепина «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так», вышедшую в издательстве «Альпина Паблишер».

1. Найдите знающих людей

- У меня часто спрашивают: «Что нужно для того, чтобы начать бизнес?» Надо найти людей, которые хоть что-то в этом понимают. Я, например, не представлял, что такое молочная продукция. Только знал, что на рынке молоко вроде лучше, чем в магазинах. Что такое кассовый аппарат и как с ним работать, вообще понятия не имел, - говорит основатель сетей «Избенка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко.

Он разместил объявление о поиске новых сотрудников на бесплатном сайте. И так нашел технолога молочного производства и управляющего розничными точками. Потом они объездили несколько десятков хозяйств в поисках подходящей продукции. И первое время сами каждый день ездили за товаром в Калужскую область.

2. Экспериментируйте и делайте выводы

Бизнес чуть было не закрылся в самом начале. Первые три точки оказались убыточными. Они находились внутри продуктовых рынков, но там не было целевой аудитории (мамочек с детьми). Андрей Кривенко все же решился открыть четвертую точку - в торговом центре. И она выстрелила.

- Из истории с кризисом «Избенки» я извлек один серьезный урок: предлагая что-то новое, запуская какой-то проект, нужно пробовать несколько вариантов, бить по разным целям. Твое видение ситуации может кардинально расходиться с потребностями клиентов. Нельзя судить об успешности или неуcпешности проекта на основании одной попытки. Запуск бизнеса должен быть экспериментом и корректироваться исходя из ситуации. В большинстве случаев то, что заведомо кажется провальным, в итоге неожиданно выстреливает, - резюмирует Андрей Кривенко.

3. Если точка убыточна, закрывайте ее

В компании философски относятся к ошибкам. Если точку открыли в неудачном месте, нет смысла тянуть ее и надеяться, что все изменится к лучшему. Лучше съехать сразу.

«Иногда мы съезжали с арендованного помещения через три-четыре дня работы, теряя депозит, предоплату и оставляя собственника помещения с широко открытыми от удивления глазами… Мы не могли позволить себе тянуть убыточный магазин. Каждая действующая торговая точка должна зарабатывать деньги на открытие новой. Только при такой модели можно существовать без кредитов и при этом активно развиваться», - пишет Евгений Щепин (здесь и далее в кавычках цитаты из книги).

4. Не штрафуйте, а разбирайтесь в причине

В компании считают, что наказывать сотрудников нет смысла. Надо исправлять ошибки, если они случаются. И подбирать персонал, который разделяет ценности компании. А с теми, кому доверять нельзя, лучше распрощаться сразу.

«У нас нет штрафов, потому что это не решение проблемы. Если сотрудник совершил проступок по злому умыслу, то наставить его на путь истинный с помощью штрафа не получится. Он деньги заплатит и возместит свою трату с лихвой. А если это не злой умысел, а сотрудник нечаянно ошибся? Просто поставьте себя на его место. Вы любите компанию и дорожите ею. Но внезапно приняли неверное решение, и компания вас наказывает штрафом. Что вы в этот момент чувствуете? Сильнейшую демотивацию и нежелание что-либо решать. Штраф - это признак слабого руководителя и слабой компании. Мы никогда не штрафуем, а разбираемся в причине. Если виновата система - меняем систему. Если налицо злонамеренность сотрудника - прощаемся с ним. Штраф бы никогда не решил ни одну, ни другую проблему».

5. Работайте на передовой

В большинстве крупных компаний есть жесткое разделение: фронт-офис и бэк-офис. Зачастую решения, принимаемые в верхах, вызывают удивление на местах, усложняют жизнь продавцам и отражаются на настроении покупателей.

«Периодически мы практикуем работу офисных сотрудников в магазине. Андрей Кривенко всегда с радостью участвует в подобных экспериментах и работает продавцом с утра и до последнего покупателя. Кстати, это отличный способ перезагрузиться, вдохновиться и своими руками наделать ошибок, чтобы внести изменения в процессы и в будущем упростить чью-то жизнь».

6. Читайте больше хороших книг

Основателя компании Андрея Кривенко на создание бизнеса вдохновила книга Чана Кима и Рене Моборна «Стратегия голубого океана». Плюс были горы других бизнес-книг. Позднее в процесс совершенствования компании подключили и других сотрудников.

«Хотите, чтобы сотрудники вашей компании предлагали больше идей, чаще выходили за рамки собственных компетенций? Читайте книги! Читайте и обсуждайте! Это отлично работает, а для компании еще и практически ничего не стоит. Затраты на книги да гонорар модераторам, которые подготовят сценарий такой встречи и будут ее вести. Книгу мы обсуждаем целый день, с десяти утра до шести часов вечера… Мы прочитали и обсудили около 100 книг. И каждая дала нам немало полезных, а подчас и прорывных идей, позволивших компании значительно продвинуться в развитии».

7. Говорите с клиентами без шаблонов

В компании сделали обратную связь с покупателями локомотивом улучшений. Все отзывы фиксируются и анализируются. Например, если стало известно, что один из товаров не нравится клиентам, компания быстро проводит опрос всех, кто его купил, и принимает решение: оставлять его в ассортименте или расторгнуть договор с поставщиком.

«Если ваших клиентов, звонящих в службу поддержки, встречает избитая фраза на автоответчике: «Ваш звонок очень важен для нас», завтра же сделайте все возможное, чтобы от нее избавиться. Эффект от этой фразы прямо противоположен тому, что вы ожидали, - она не только убивает доверие к вашей компании, но еще и демонстрирует: вам наплевать на мнение клиента, раз вы встречаете его столь шаблонно и негостеприимно. Все наши операторы абсолютно свободны и вольны говорить так, как считают нужным. Важно, чтобы клиент, позвонивший или написавший нам, понимал, что с ним общается живой человек, а не сборник шаблонов и инструкций».