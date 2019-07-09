Где живут самые богатые чиновники и депутаты

Журнал «Форбс» опубликовал список ста самых богатых госслужащих и народных избранников России. При подсчетах учитывался совокупный семейный доход за 2018-й год.

Лидер списка - основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов, который сейчас заседает во Владимирском областном заксобрании. Кстати, в лидирующей десятке всего лишь два представителя верхней и нижней палат российского парламента и один губернатор. 59-летний Валерий Пономарев, родившийся на Сахалине, до работы в Совфеде 20 лет возглавлял компанию «Знак» - она изготавливала регистрационные знаки для автомобилей. 47-летний уроженец Коми Григорий Аникеев из Госдумы был гендиректором ЗАО «АБИ Групп» (сельхоз продукция, в первую очередь, мясная). Замыкающий десятку губернатор, 58-летний глава Брянщины Александр Богомаз, поработав в руководстве сельскохозяйственных и газовых структур, четыре года руководил большим фермерским хозяйством в родной области.

Самый обеспеченный из вице-премьеров правительства — Юрий Трутнев. 63-летний полпред президента РФ в Дальневосточном округе занял в списке «Форбс» 23-е место с 540,5 млн рублей совокупного годового дохода и 6 объектами недвижимости. 31 год назад Трутнев начинал с кооператива по разработке и производству спортивных тренажеров, а потом начал поставлять в страну иномарки и шоколад из Швейцарии.

Среди глав крупнейших госкопораций лидирует 65-летний глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Человек, курировавший в СССР экспорт урановой руды, а позже входивший в руководство «Совинтерспорта» и «Промэкспорта», мог оказаться и выше. Но 529,7 млн рублей — это 25-е место в данном рейтинге «Форбс»!

Из министров самое высокое место у 50-летнего главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова — 36-е, с 450,42 млн рублей совокупного семейного дохода. В его трудовой книжке— экспорт вертолетов в 90-е и руководство «Оборонпромом» в начале 2000-х.

Есть в этой сотне и ректор вуза — на 53-м месте расположился 63-летний руководитель Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который имеет 47 патентов, а его доход «Форбс» оценил в 277,8 млн рублей.

Нельзя не упомянуть и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Индустриальный директор корпорации «Ростех» (одна из многих его должностей — ред.) с 270 миллионами расположился на 56-й строчке.

Благосостояние ряда известных людей из первой сотни Форбс прирастает доходами их вторых половин. Так жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, благодаря участию в ледовых шоу, рекламе и иных проектах внесла львиную долю в доход семьи, который «Форбс» определил в 231,4 млн рублей (69-е место). Да и генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, по данным журнала, заработала в разы больше мужа, директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко ( 94-е место — 161,3 млн).