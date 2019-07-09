Министр промышленности России на GMIS-2019: «Будем создавать продукцию в балансе с природой»

Сегодня Екатеринбург официально стал столицей промышленности России. По крайне мере именно так его назвал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, отвечая на вопрос зарубежного журналиста: «Почему глобальный саммит GMIS-2019 нужно было проводить на Урале?»

– Уральский регион в целом насыщен промышленными предприятиями. Поэтому принципиально важно говорить о тематике глобального индустриального развития именно здесь, - заявил Денис Мантуров.

Вышел к журналистам Мантуров сразу после торжественного открытия саммита. Участие в церемонии принимали также Министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, генеральный директор ООН по промышленному развитию Ли Йонг и Бадр аль-Олама, председатель организационного комитета саммита.

- Я очень признателен нашим коллегам из арабских эмиратов и организации ЮНИДО за то, что они поддержали нашу инициативу провести это мероприятие в Екатеринбурге, - заявил Денис Мантуров. - Это город молодых, здесь много молодежи, много студентов, которые будут знакомиться с достижениями и тематиками, которые будут обсуждаться.

Одной из тем саммита, к слову стало сохранение природы в условиях роста промышленности в мире.

- За 200 лет мы создали множество вызовов для природы, пришло время, когда индустрия должна задуматься, как создать возможность для решения этих проблем, чтобы сбалансировать ресурсы, - отметил Денис Мантуров. - Мы со стороны российского правительства будем всячески содействовать созданию той промышленной продукции, которая будет балансироваться с природой, и при этом будет способствовать развитию и достижению тех показателей, которые сегодня диктует четвертая промышленная революция.