«Среда Просвещения» собрала инновационные образовательные тренды и практики

Новая площадка предназначена как для обучения, так и для демонстрации российским и зарубежным экспертам лучших образовательных практик, инновационных трендов и новейших технических средств обучения.

По словам президента Группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, на базе которой был создан современный центр, для всего педагогического сообщества это знаковое событие. «С одной стороны у нас получилась территория для активности и творчества, рассчитанная на разные возрастные группы и образовательный уровень, - отметил Михаил Кожевников. - С другой - созданы условия для исследовательской и педагогической деятельности по внедрению современных технических средств обучения».

Представленные на площадке проекционные интерактивные системы и оборудование укомплектованы с учетом возраста и разделены по образовательным блокам: медицинский, инженерный и т.п.. Так, дошколята, для которых игра является лучшим способом обучения, могут изучать историю, сооружая с помощью конструктора популярные столичные достопримечательности. Такую возможность дает образовательный комплект «Моя Москва», представляющий собой практическое пособие, которое развивает у малышей ключевые STEAM-компетенции (понимание причинно-следственных связей, развитие воображения и ролевая игра и т.п.). В «детском блоке» представлены современные игровые панели, интерактивная песочница и даже 3D принтер для дошколят, с помощью которого можно воспроизвести, выбранный объект.

Фото: Пресс-служба ГК "Просвещение"

Как отмечают эксперты, чтобы ребенок всесторонне развивался, важно создавать ему новые возможности изучения и обучения в высокотехнологичном мире. При этом достижение стабильных образовательных результатов возможно лишь при условии комплексного подхода в обучении - синергии оборудования, технологий и, конечно же, навыков и умений учителей, которые работают с этим оборудованием и взаимодействуют с детьми.

Представленные в «Среде Просвещения», например, комплекты медицинского и инженерного образования в последующем можно формировать под индивидуальные запросы - разных партнеров в регионах, разных школ. В ближайшее время должны появится комплекты и по естественно-научному блоку образования, которые также будут разноуровневыми. Такой подход позволит развивать образовательную среду в конкретной образовательной организации.

«На новой площадке у нас появилась возможность моделировать сложные образовательные комплексы, где технологии напрямую связаны с методиками, нацеленными на получение лучших результатов и успешную сдачу экзаменов, а также на формирование компетенций XXI века», - объяснил Михаил Кожевников.

Фото: Пресс-служба ГК "Просвещение"

Ценно и то, что на базе инновационного пространства «Среда Просвещения» можно будет создавать сквозную систему ранней профориентации, а также тестировать методики, направленные на выявление и развитие талантливых детей. В будущем именно им предстоит осуществить технологический прорыв в ведущих отраслях экономики. Кроме того, в центре можно будет не только опробовать оборудование, уже доказавшее эффективность, но и протестировать новые образцы до осуществления массовых поставок, оценив его целесообразность. Таким образом, запущенный «Просвещением» проект подтверждает статус компании как лидера отрасли и образовательного интегратора, представляющего возможность максимально использовать наработанные компетенции, в том числе, столичного образования. По качеству школьного образования Москва прочно удерживает лидерские позиции и входит в десятку мегаполисов самых развитых стран мира, а технологии, которые используют столичные учителя, вызывают интерес у специалистов из самых разных стран. Как отмечают эксперты, существенный вклад в положительную динамику успеваемости вносит как раз высокотехнологичное оборудование, обучающие комплексы и современные методики преподавания.

Президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников подчеркнул, что работа, которую планирует проводить центр, да и сама площадка будет притягивать внимание не только региональных партнеров, школ и министерств, но и что крайне важно иностранных коллег. «Они решают те же самые задачи – как наполнить современную школу, как ее оснастить, как научить учителей использовать эти оборудование и технологии для реализации современного образовательного процесса, - рассказал Кожевников. - Причем на большую часть этих вопросов мы уже даем ответы. Мы знаем - «как». И это – большой плюс, это наша основная цель, и в этом ценность «Среды Просвещения».