Вы красно-белые или красно-синие? За какие клубы болеют в нашем футболе

Александр Ширвиндт: "Похабные кричалки на матчах "Торпедо" – это говорит о том, что болельщики еще живы"

В воскресенье стартовал чемпионат России по футболу в Пером дивизионе (ФНЛ), куда вернулось легендарное московское «Торпедо». Мы поговорили с самым известным и преданным болельщиком черно-белых и узнали, что такое настоящий торпедовский дух [аудио]