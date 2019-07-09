2019-07-09T14:06:03+03:00
Спорт

Вы красно-белые или красно-синие? За какие клубы болеют в нашем футболе

12 июля матчем «Арсенал» - «Динамо» стартует новый чемпионат России по футболу в Премьер-лиге [опрос КП]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Болельщики "Динамо" на трибунах нового стадиона в Петровском парке.Болельщики "Динамо" на трибунах нового стадиона в Петровском парке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Основные правила проведения Премьер-лиги остались прежними. Лимит на легионеров изменится лишь в следующем сезоне. Зато вскоре может появиться система видеопомощи арбитров (VAR).

Что касается участников чемпионата РПЛ, то 16 команд остались прежними, а появились два новичка-дебютанта. Это «Тамбов», который с отрывом выиграл первенство Первого дивизиона (ФНЛ) и «Сочи». Тамбовчане, пока у них свой стадион на ремонте, будут играть на «Мордовия Арена» в Саранске, где проходили матчи чемпионата мира. Ну а «Сочи» будет принимать гостей на олимпийском стадионе «Фишт», который к ЧМ-2018 был переделан под чисто футбольную арену. Словом, красивых матчей на новых стадионах станет больше.

ОПРОС КП

ИСТОЧНИК KP.RU

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