Вы красно-белые или красно-синие? За какие клубы болеют в нашем футболе
Основные правила проведения Премьер-лиги остались прежними. Лимит на легионеров изменится лишь в следующем сезоне. Зато вскоре может появиться система видеопомощи арбитров (VAR).
Что касается участников чемпионата РПЛ, то 16 команд остались прежними, а появились два новичка-дебютанта. Это «Тамбов», который с отрывом выиграл первенство Первого дивизиона (ФНЛ) и «Сочи». Тамбовчане, пока у них свой стадион на ремонте, будут играть на «Мордовия Арена» в Саранске, где проходили матчи чемпионата мира. Ну а «Сочи» будет принимать гостей на олимпийском стадионе «Фишт», который к ЧМ-2018 был переделан под чисто футбольную арену. Словом, красивых матчей на новых стадионах станет больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU