Руководительницу лже-турфирмы вернули в Красноярск из сказочного Бали

Директор туристической фирмы, которая знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами, продолжала получать деньги от клиентов за путевки в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. Собрав с 58 семей свыше 4 миллионов рублей, она рванула на Бали. Но отдых ее на острове со сказочной природой длился недолго.

- В связи с тем, что обвиняемая покинула территорию России, в отношении нее судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск и задержана в Республике Индонезия. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России разыскиваемая была доставлена в Красноярск с промежуточной посадкой в Москве, - прокомментировала работу сотрудников уголовного розыска официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На основании материалов уголовного дела, находившегося в производстве следователей МУ МВД России «Красноярское», Советский районный суд города Красноярска признал обвиняемую виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

- Кроме того, суд обязал осужденную возместить причиненный гражданам ущерб. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, - отметила Ирина Волк.