Самокат с мотором — в самом расцвете сил

В прошлом году в Москве в шаговой доступности от станций метро появились пункты проката электросамокатов. Вот тогда-то, по мнению экспертов, и начался пик их популярности.

- Однажды взяв электросамокат напрокат, горожане понимали, насколько это удобное для мегаполиса средство передвижения, - рассказывает активист общественного движения "Пешеходы Москвы" Дмитрий Цуканов. - В отличие от велосипеда, он имеет компактные размеры, а моноколесам и сигвеям легко даст фору по удобству использования: встал и поехал, учиться не надо.

ОБГОНЯЯ ЛЕГКОВУШКИ

В магазинах спортивных товаров активно рекламируют высокоскоростные электросамокаты. В один из них я заглянула.

- Рекомендую вот эту модель от проверенного корейского производителя. Гарантирую ощущение полета, малолитражки обогнать будет плевым делом, - рекламирует навороченный электросамокат продавец. - На одной зарядке может 200 километров проехать. Так что можно в сутки два круга по МКАД нарезать.

- А это не опасно? Все-таки очень быстро, - сомневаюсь я

- Ну так мы вам шлем подберем. А так аварий с его участием еще не было. И цена у нас сейчас со скидочкой: всего 150 тысяч рублей.

- Это же целый скутер можно купить. И что берут?

- Еще как. Ходовая модель. В сезон по 10-12 штук в день продаем.

В том же магазине были модели и побюджетнее - от 12 тысяч рублей. Они и скорость развивают всего до 40 километров в час, и зарядку держат хуже: хватает только на три часа пути. Почти вдвое дороже (от 25 тысяч рублей) модели с креслом: сел и поехал.

Пик популярности электросамокатов в Москве пришелся на времена появления у станций метро пунктов проката этих устройств.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЛЮСЫ: ПРОСТОЙ В УПРАВЛЕНИИ И БЫСТРЫЙ

Самокат я взяла напрокат у коллеги. От редакции до ближайшей станции метро примерно три километра. Пешком идти от 15 до 20 минут.

Зарядив электросамокат от редакционной розетки, еду к «Дмитровской». Управлять проще простого. На руле всего две кнопки: газ и тормоз. Держать равновесие тоже легко.

Тротуар был на редкость свободным: пешеходов немного, так что на некоторых участках я разгонялась до 20 километров в час. Путь занял 8 минут 23 секунды. Это вдвое быстрее, чем на своих двоих. Да и чувства усталости, как после езды на велосипеде, где приходится прилагать усилия и крутить педали, не было. Так что безо всяких передышек, я решила спуститься в метро.

До ближайшей станции метро добраться на электросамокате можно куда быстрее, чем пешком.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Складывать самокат не стала. В собранном виде его уже не покатишь, а весит он 10 килограммов. Не дотащу.

Пристроив его на одну из шпал пандуса, без проблем спустилась вниз. Пройти турникет тоже оказалось несложно, и вот я уже на подходе к эскалатору. Тут я затормозила.

- Да ты не бойся, просто ставь его на ступеньки, и эскалатор сам понесет вас вниз, - обнадежила меня девушка почти с таким же самокатом, как у меня.

И правда, самокат просто завис на одной из ступеней: мне даже силу прикладывать не пришлось. Достаточно было лишь слегка придерживать его рукой. Но места мы заняли столько, что пассажиры, которые вечно куда-то спешат, обгоняя стоящих на эскалаторе слева, были недовольны.

Оказавшись на платформе, я не удержалась и решила прокатиться. Знала, что делать это по правилам метрополитена запрещено, но зачем идти, если можно ехать. Сотрудник метрополитена в салатовой жилетке замечание делать не стал.

- А вы почему не ругаетесь?

- Надоели. Уже язык обтрепал. В день по три сотни самокатчиков. И все гоняют, хоть делай замечания, хоть нет!

В поезде я аккуратно поставила самокат на свободной площадке у двери. Проехав пару станций, снова вернулась на «Дмитровскую».

МИНУСЫ: ТЯЖЕЛЫЙ И БОИТСЯ СЫРОСТИ

Я уже была готова объявить электросамокат идеальным транспортом, но неожиданно столкнулась с трудностью. Тот самый пандус, который на спуске показался мне весьма удобным, вдруг превратился в непреодолимое препятствие. Как я ни старалась, катить самокат вверх не получалось. Его разворачивало поперек, при этом заднее колесо и платформа били меня по ноге. Один из пассажиров сжалился надо мной. Мужчина одной рукой взял самокат и поднял наверх по ступенькам.

Выходит, затащить устройство вверх можно только на руках. Разные модели весят от 10 до 20 килограммов. Поэтому, выбирая самокат, рассчитывайте на свои силы.

- Увесистость - это не единственный минус электросамокатов. Это сезонный вид транспорта. При отрицательных температурах воздуха использовать его нельзя. Аккумулятор не рассчитан на морозную погоду и сразу же разрядится. Табу относится и к дождливой погоде. Электросамокаты не терпят сырости, и даже небольшая лужа может привести к поломке, - объяснил сотрудник сервисного центра по ремонту электросамокатов Степан Горелов.

Надо ли вводить правила для электросамокатов?

О необходимости ПДД для самокатов говорят уже не первый год. Одна из последних инициатив связана со снижением максимальной скорости до 40 километров час. Законопроект сейчас разрабатывают в Мосгордуме.

Скоростные характеристики современных моделей электросамокатов растут из года в год.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ГИБДД считает пользователей электросамокатов пешеходами. Кажется, тот факт, что некоторые модели развивают скорость до 90 километров в час, никого не волнует, - говорит директор первого в России фестиваля электротранспорта Александр Семенов. - У нас сегодня в Москве сотни тысяч высокоскоростных пешеходов, и это становится просто опасно. В зоне риска прежде всего пешеходы, которые по-старинке передвигаются на своих двоих. Представьте себе, что будет, если в потоке людей владелец самоката, пусть даже на средней скорости в 20 км/ч собьет человека. Сила удара сложится из скорости и веса самого самоката и его владельца. Поверьте, мало не покажется. Учитывая, что правил движения в городе для самокатов нет, сложно будет разобраться, кто прав, а кто виноват.

Есть и другая сторона медали. Некоторые владельцы электросамокатов выезжают на проезжую часть. От последствий столкновения с машиной не спасут ни шлем, ни наколенники.

Велодорожки тоже не вариант. ПДД запрещает их использование для любого другого транспорта, кроме велосипеда.