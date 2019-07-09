2019-07-09T16:24:48+03:00
Общество

«Беги ради жизни!»: участники благотворительного забега 5275 помогли мальчику с остеосаркомой

Забег провел фонд «Линия жизни»
Наталья ТАРАСЕНКО
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На старт Забега 5275 приехали друзья и подопечные фонда «Линия жизни» Фото: пресс-служба БФ «Линия жизни»На старт Забега 5275 приехали друзья и подопечные фонда «Линия жизни» Фото: пресс-служба БФ «Линия жизни»
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7 июля около 200 взрослых и детей приняли участие в 8-ом благотворительном Забеге 5275 фонда «Линия жизни», который проходил на ВДНХ под лозунгом «Беги ради жизни!». Все средства от регистрационных взносов были направлены на лечение Глебу Старикову — у мальчика остеосаркома.

«Стоимость оперативного лечения: 3 273 316,70 руб. Ребенку будет установлен неинвазивный раздвижной эндопротез индивидуального изготовления. Старший брат Георгий вышел на старт нашего благотворительного забега поддержать своего младшего брата Глеба вместе со своими друзьями», — рассказывают организаторы благотворительного Забега.

Как сообщает пресс-служба фонда «Линия жизни», к Забегу 5275 присоединились дети до 6 лет – они бежали вокруг Ракеты на площади Промышленности ВДНХ. Преодолеть дистанцию «Веселого старта» им помогали родители.

Преодолеть дистанцию «Веселого старта» детям помогали родители Фото: пресс-служба БФ «Линия жизни»

Преодолеть дистанцию «Веселого старта» детям помогали родители Фото: пресс-служба БФ «Линия жизни»

В забеге на 1 км приняли участие дети от 7 лет. Для взрослых участников были предусмотрены две дистанции на 5275 и 8.0.

«Праздник удался – желающих бежать ради жизни собралось около двух тысяч человек, самому старшему бегуну исполнилось 82 года. Спасибо за позитивное настроение нашему ведущему Сергею Федяниниу и актрисе Анне Роскошной. А также телеведущим Первого канала программы «Доброе утро» Дильбар Файзиевой и программы «Утро России» на канале Россия 1 Елене Николаевой, принявшим активное участие в награждении победителей забегов», — поделились организаторы Забега.

На старт Забега 5275 приехали друзья и подопечные фонда «Линия жизни». В числе участников были: телеведущая Елена Николаева, актриса Лора Резникова, режиссёр и продюсер Айсурат Шаманова, психолог, радиоведущая Анетта Орлова и актриса Анна Роскошная. В старте также приняли участие многочисленные стримеры и блоггеры.

«В этом году с нами бежала сборная команда «Российской детской клинической больницы», в которой проходят лечение подопечные фонда «Линия жизни»», — отметили организаторы.

Для всех финишеров были приготовлены памятные медали и горячий обед, а для победителей на дистанциях — кубки и памятные призы от фонда и партнеров. Памятная медаль благотворительного старта запомнилась участникам своим уникальным дизайном — она приурочена к 80-летию ВДНХ.

Благодаря всем участникам и партнёрам Забегов 5275 за восемь лет благотворительных стартов были собраны средства на лечение 23 тяжелобольных детей.

«Мы уверены, что добрые дела должны совершаться с хорошим настроением и улыбкой на лице. Потребность помогать есть у всех независимо от возраста и социального статуса. Забег 5275 – это самая доступная возможность привлечь внимание к здоровому образу жизни и спасению тяжелобольных детей», –комментирует мероприятие президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

В забеге на 1 км приняли участие дети от 7 лет. Фото: пресс-служба БФ «Линия жизни»

В забеге на 1 км приняли участие дети от 7 лет. Фото: пресс-служба БФ «Линия жизни»

Все участники мероприятия смогли приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования. Программы фонда — эндопротезирование при костной саркоме, «ИВЛ в домашних условиях» (осуществляется в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ), восстановительное лечение, лазерная хирургия, локтевые патологии.

Благотворительный фонд «Линия жизни» поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог улучшить качество жизни более 10 560 тяжелобольных детей. «Линия жизни» финансирует лечение детей по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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