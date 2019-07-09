2019-07-09T18:32:59+03:00
Звезды

Джанабаева показала внебрачного сына Меладзе

Звездный наследник вырос красавцем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Валерий Меладзе и Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзе и Альбина ДжанабаеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Альбина Джанабаева проводит отпуск на Лазурном побережье. Вместе с мужем Валерием Меладзе она побывала в парке развлечений, а потом со старшим сыном прокатилась на прогулочном катере. 15-летний Костя справился с ролью капитана, о чем и похвасталась певица в своем блоге.

"15-летний капитан!", - лаконично подписала фото Альбина Джанабаева. Внебрачный сын Константина Меладзе вырос настоящим красавцем. Юноша увлекается точными науками и далек от шоу-бизнеса.

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Альбина Джанабаева с сыном Костей
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Появление фотографий старшего сына певицы спровоцировало бурную реакцию поклонников Джанабаевой. Они обсуждают, на кого похож подросток.

Мальчик появился на свет в 2004 году, когда Валерий был женат на первой жене Ирине, родившей ему трех дочерей. Тогда Меладзе с Джанабаевой, которая работала бэк-вокалисткой у Валерия, тщательно скрывали свои отношения.

Когда Косте исполнилось десять лет, их тайна была раскрыта. Валерий ушел от супруги и женился на Альбине, которая вскоре родила второго сына Луку. Исполнительница не раз с сожалением говорила о том, что, когда Костя был совсем маленьким, она слишком мало уделяла ему времени из-за постоянных гастролей. Теперь Альбина больше времени уделяет своим мужчинам. Сыновья считают своего отца неоспоримым авторитетом и всегда с уважением относятся к мнению старших.

Что касается бывшей супруги музыканта, то Ирина нашла в себе силы наладить отношения с Валерием ради детей. Дочери исполнителя от первого брака приняли выбор отца и общаются с братьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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