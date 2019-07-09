Читатели "КП" считают, что выходку грузинского журналиста просто так оставлять нельзя

Читатели "Комсомольской правды" приняли участие в опросе. Мы предложили вам ответить, надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.

Напомним, ведущий Георгий Габуния посвятил несколько минут передачи "Постскриптум" на телеканале "Рустави 2" русским людям. Он передал приветы "рабам" и оскорбил президента России Владимира Путина. Все на отборном мате. Его сограждане такой посыл не оценили. Несколько сотен человек пришли под окна телекомпании с требованиями уволить Габунию. "Рустави 2" даже пришлось на несколько часов приостановить эфир.

Поступок ведущего осудили президент Грузии, вице премьер страны, глава МИДа. Критика посыпалась и со стороны России. Депутаты Государственной думы предложили депортировать ведущего из Грузии для предания суду по российским законам. Тем временем, начались разговоры о санкциях. Парламентарии обсуждают введение запрета на грузинские вина и минеральную воду.

В тоже время сам российский лидер выступил против санкций "из уважения к грузинскому народу" и долгой истории взаимоотношения двух стран. Возбуждение уголовного дела против журналиста президент посчитал избыточным..

14% процентов опрошенных считают, что ситуация будет исчерпана после извинений и увольнения журналиста.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Большинство же читателей "КП", что Тбилиси не должен отделаться одними лишь невнятными извинениями. 74% опрошенных высказали мнение, что ситуацию нельзя так просто оставлять. 14% сочли, что конфликт будет исчерпан после увольнения журналиста. И Только 10% респондентов уверены, что подобные провокации не стоит удостаивать ответа.