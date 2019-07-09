Юрий Лужков: Цену на свою гречку мы повышать не будем - она останется социальной, я продаю ее - чуть больше 20 рублей за 1 кг. А торговля, конечно, накручивает

Метеорологи России повергли в беспокойство и уныние любителей гречневой каши. По прогнозам ученых, в нынешнем году урожай гречихи будет значительно ниже, нежели был в прошлом. И все из-за того, что в Алтайском крае и на юге Западной Сибири припоздали с временем посева этой культуры. Потому, что погода была неподходящая. Неблагоприятная для роста.

А теперь трудно сказать, успеет ли гречиха вызреть, сумеет ли налиться как следует ее зерно к наступлению осенней прохлады… А раз так, раз возникнет некоторый дефицит – значит, жди повышения цены.

Обо всем этом мы и поговорили с одним из самых известных и успешных производителей гречки...

- Юрий Михайлович, сейчас паника начинается: мол, будет дефицит гречки из-за того, что на Алтае и в Сибири ее поздно начали сеять. Лужков-то с гречкой поможет России, да?

- Буду стараться.

- У вас как урожайность? В прошлом году не очень была.

- Будет получше. И у меня сейчас больше площадей под гречку, чем в прошлом году: 2 тысячи га.

- Я помню, вы не любите прогнозы давать. Но все равно, урожайность какая будет у вас?

- Ну, будет-будет. Сейчас трудно говорить. Буду стараться. Когда идет урожай, спугнуть его нельзя никак. Поэтому мы не можем говорить.

- Сколько вы в Москву гречки давали за этот вот год?

- Я много уже посылал.

- Мы всё съели.

- Конечно, съели. Ты свою съел. Я не знаю, покупал ты или нет, но я много отправляю.

- Сколько вы произвели в прошлом году?

- Собрали - две тысячи тонн, а после переработки на выходе было полторы тысячи тонн уже.

- В прошлый сезон 700-граммовые пакеты, которые вы нам давали, по какой у вас цене шли?

- По 23 рубля за кило.

- Таких цен не бывает.

- Я сдаю по такой цене. А в торговле , конечно, накручивают.

- Несмотря на то, что вы на пакетах портрет Лужкова в кепке ставите, они все равно - да?

- Конечно, да - вот, накручивают.

- Говорят, к зиме с гречкой будет худо. Ваш совет – как быть, чем гречку можно заменить?

- Ничем.

- Делать выводы из ошибок, другие сорта какие-то выводить, скороспелые, что ли, - чтобы гречка всегда была?

- Нет. Гречка – выдающаяся крупа, уникальный злак. Он, этот самый продукт, конечно, трудоемкий. Но - очень любим народом.

- Если цена повысится, как быть тем, кто любит гречневую кашу, - к вам ехать?

- По крайней мере, покупать мою гречку. Мы будем стараться не повышать цены до безобразия.

- Тогда побольше ее присылайте. Спасите Москву и Россию.

- (Смеется) Гречкой и медом.

- Да, от дефицита гречки и меда.

- Боюсь, что сегодня этими двумя важными составляющими страну трудно спасти.

- Хотя бы по ложечке меда…

- Это будет. И, в первую очередь, Саша, тебе.

- Я-то что, я – за народ.

- Ты не просто народ, ты – глас народа. И недремлющее око. (смеется) А если говорить серьезно, виды на урожай у нас хорошие.

- Так - удачи!

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