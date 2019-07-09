2019-07-09T21:44:39+03:00
Экономика

Природоподобные технологии как основа новой промышленной революции

Создание принципиально новых систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на более экономичное и безопасное потребление природных ресурсов
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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил КовальчукПрезидент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук
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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 9 июля на Глобальном саммите производства и индустриализации (GMIS-2019) рассказал о стратегической важности природоподобных технологий как основы новой промышленной революции.

Глава Курчатовского института напомнил, что «после изобретения паровой машины, был получен способ потребления ресурсов». Наступивший процесс глобализации привел к «сверхпотреблению», и на этом этапе включилась «машина по истреблению природных ресурсов», а они – не вечны. Например, согласно экспертным данным, за последние 50 лет население земли истребило кислорода больше, чем за предыдущие тысячелетия.

Реальное решение проблемы в ресурсосбережении спикер видит в необходимости внедрения принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру. «Природоподобные технологии, с одной стороны, за счет копирования природы открывают неограниченные перспективы перед человечеством с точки зрения качества жизни, улучшения здоровья, продолжительности жизни, но, с другой стороны, они позволяют вмешиваться в жизнедеятельность человека», – заявил Михаил Ковальчук.

Для того, чтобы минимизировать эти вызовы, считает спикер, необходимо выработать международные нормы, по которым будут развиваться новые технологии.

Разработки в области природоподобных технологий являются одним из основных направлений работы Курчатовского института. По словам главы института, создание принципиально новых технологий и систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на более экономичные и безопасные принципы потребления природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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