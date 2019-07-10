Мой самый лучший выпускной

Есть в интернете сообщества, где все желающие делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. И порой рассказывают очень забавные вещи.

* * *

«Пришла с выпускного, переоделась в халат домашний, повесила платье, убрала гелевые подушечки из туфель, достала и разложила по привычным местам вещи из клатча, разогрела гречку с курицей, поставила чай. Я не пошла отмечать, гулять, не звонила всем и не выставляла фото в сеть. Я считала часы и минуты, когда закончится выпускной вечер и можно будет домой. Просто я уставший классный руководитель».

* * *

«У нас в семье троекратный, как говорится, epic fail. Моя бабушка назвала своих дочерей Александра (означает «защитница»), Софья («мудрая») и Тамара («пальма»). Александра - мелочная, трусливая плакса. Софья - тупая как пробка, злая, недалекая. Тамара очень маленького роста.

Это ж надо было так три раза не попасть!»

* * *

«Я амбидекстр. В школе писала то правой рукой, то левой, почерк почти не отличался. Самым большим разочарованием было, когда я сломала правую руку на физкультуре, через день пришла с гипсом. И все равно писала контрольную по русскому языку. А ведь до этого пара одноклассников, удачно сломавших рабочие руки, не писали на уроках до самого снятия гипса. Воистину двойные возможности дают двойную ответственность!»

* * *

«У меня два кота, кошка и собака. Теперь я понимаю свою бабушку, которая сразу не могла вспомнить, как меня зовут. У нее две дочки и пять внуков».

* * *

«У сотрудницы заболел пес. Они думали, что чумка, и дали ему водки. Сын пришел с работы, раздолбал их и настоял на том, чтобы пса отвезли к ветеринару. Ветеринар осмотрел пса и спросил, зачем привезли пьяную собаку. Назначил лечение, пса вылечили. Через полгода у них же заболел кот. Они его сразу понесли к ветеринару, заходят, а на смене тот же доктор и с порога им говорит: «Надеюсь, кот не пьяный?»

* * *

«В детстве думала, что имена Галя, Валя, Клава, Рая и другие подобные относятся только к бабушкам, то есть в детстве, юности и зрелости они ходят с одним именем, а потом уже на пенсии им дают выбрать любое из этих. И как же жестко сломалась моя логика, когда в детском саду я встретила девочку по имени Галя…»

* * *

«Однажды приходит за мной в детский сад мама. Воспитательница, вся пунцовая, выводит меня и мнется, слова подбирает. Все замерли в ожидании, потом она выдавливает: «Ну что смогли, мы отмыли, дальше сами» - и убегает. Во время тихого часа я со своим приятелем, пока все приличные дети спали, взяли синие и зеленые фломастеры и нарисовали друг другу волосики, как у взрослых, во всех полагающихся местах. Долгие годы это была любимая мамина история для застолья, только краснела уже я».

* * *

«У мужа есть толстовка, на которой написано: «Год выпуска 1986, все запчасти оригинальные». Заметила, что если вечером за пивом хожу в ней, то паспорт никогда не спрашивают; а если в своем свитере - спрашивают всегда. Причем один и тот же кассир».

* * *

«Работаю врачом в поликлинике, на днях была на вечерней смене. Случился вызов на дом, наша «Скорая помощь» скорее поехала к больному. Когда мы пришли, нас встретил мужчина за накрытым столом со всякими блюдами. Мы были возмущены, что нас вызвали по ложному вызову, но поесть остались».

С сайта vk.com/overhear.