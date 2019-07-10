2019-07-10T11:32:25+03:00
Общество

Строители халатно выполнили работы за 847 млн рублей на фиолетовой линии метро

Следователи возбудили уголовное дело
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Московском метрополитене подтвердили, что обращались в Следственный комитет по факту халатного выполнения работ.В Московском метрополитене подтвердили, что обращались в Следственный комитет по факту халатного выполнения работ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Делом шестилетней давности занялись московские следователи. Сотрудники столичного метро написали заявление о халатности компании, которая занималась ремонтными работами на Таганско-Краснопресненской линии в 2013 году. Задача рабочих была следующая - ликвидировать течи на перегоне между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино". Подрядчику заплатили за это порядка 847 млн рублей. Часть работ компания не выполнила. В итоге, ущерб в особо крупном размере.

- По результатам проведенной проверки по заявлению ГУП «Московский метрополитен» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере и халатность, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Доследственная проверка подтвердила выводы внутренней проверки метро.

По данным следователей, в период 2013-2014 годов неустановленные лица из числа сотрудников АО "Триада-Холдинг", похитили деньги, выделенные для работ по ликвидации течи в перегоне.

- Следователи проводят ряд действий для установления обстоятельств преступления, а также причастных к нему лиц. Расследование продолжается, - добавили в Следственном комитете по Москве.

В свою очередь, в Московском метрополитене подтвердили, что обращались в Следственный комитет.

- Мы заинтересованы во всестороннем и объективном расследовании этого дела и будем оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, - рассказали "КП" в Московском метрополитене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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