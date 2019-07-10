Собянин осмотрел ход строительства новой больницы в Коммунарке

Жители Новой Москвы смогут обратиться за медицинской помощью в Коммунарке уже в конце 2019 года. Строящийся медицинский центр "Новомосковский" станет одним из крупнейших и лучших лечебных учреждений столицы. Здесь будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутова и соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. Медицинский центр 10 июля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это будут самые современные больничные корпуса в России. В нашей стране ничего подобного не строили. Первая очередь будет завершена в этом году, я надеюсь, что до конца года больница примет первых пациентов, - сказал Сергей Собянин. - Она будет и для взрослых, и для детей. Нам важно, чтобы в Москве во всех районах была качественная медицинская и социальная помощь.

Работы по строительству первых корпусов выполнены на 60%.Фото: Алиса ТИТКО

Строительство первых корпусов многопрофильной клинической больницы с перинатальным центром практически завершено - выполнено 60%. Сейчас в четырех корпусах завершаются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования. Всего же будет девять корпусов. Запустят медицинский центр в двух этапах - четыре корпуса до конца 2019 года, еще пять корпусов в 2020 году.

Работы начаты в 2017 году, строится свыше 157 тысяч кв.метров. В составе медицинского центра будут открыты детская и взрослая больницы, перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения. Больничный комплекс расчитан на 1016 коек с реанимационными отделениями, 30 операционных с современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. Создана площадка, которая позволит принимать экстренных пациентов, эвакуируемых на вертолетах с мест ДТП, техногенных и природных катастроф. Здесь будут работать более 2000 врачей и других специалистов.

Макет будущего медицинского центра.Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

В рамках I этапа планируется завершить строительство 4 корпусов:

1. Палатный корпус на 606 коек. Это 9-этажное здание, где будут работать профильные отделения по основным видам медицинской помощи для взрослых;

2. Лечебно-диагностический корпус. Это 6-этажное здание, где будут работать отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентген и маммографии, клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации;

3. Вспомогательный корпус. Это 4-этажное здание, где будут работать дезинфекционное отделение, пищеблок, внутрибольничная аптека;

4. Патологоанатомический корпус. Это 3-этажное здание, где разместят современную морфологическую и генетическую лаборатории, отдел судебно-медицинской экспертизы с лабораторной группой, а также административно-хозяйственные помещения, ритуальные службы.

В рамках II этапа откроют 5 корпусов:

1. Амбулаторный корпус. Это 8-этажное здание, где будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии,

2. Детский корпус на 180 коек. Это 8-этажное здание, где будут работать профильные отделения по основным видам медицинской помощи для детей, включая новорожденных,

3. Перинатальный центр на 130 коек. Это 6-этажное здание, где помимо отделений службы родовспоможения, будет женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО),

4. Инфекционный корпус на 100 коек. Это 5-этажное здание, где будут работать приемное отделение, детское и взрослое боксированное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, лечебно-диагностическое и дезинфекционное отделения,

5. Подстанция скорой медицинской помощи. Это 3-этажное здание, где будет расположена подстанция на шесть машин скорой помощи.