«Дикси» освежает розницу

Такова траектория развития розничной сети ГК «ДИКСИ», на которой уже появился первый пункт: экспериментальный магазин с акцентом на свежести и качестве продуктов, покупать в котором удобно, просто и выгодно, а работники в новой униформе следят за точностью хода «часов свежести».

Новая розничная концепция тестируется компанией в Москве по адресу ул. Новорогожская, 11 к.2, где покупатели могут убедиться в актуальности лаконичного обновлённого слогана компании - «Просто. Рядом. Всегда свежее».

Цвет настроения – оранжевый… и зеленый

В процессе ребрендинга экспериментальный магазин «ДИКСИ» получил обновленный логотип и дизайн, современное торговое оборудование, комфортное зонирование торгового пространства, простую и интуитивно понятную навигацию.

Те, кто проявляет повышенный интерес к различного рода акциям и скидкам, без труда попадают на «остров распродаж» - для акционных товаров выделена отдельная зона, поэтому экономить на ежедневных покупках теперь еще удобнее.

Но основное направление, конкурентное преимущество и акцент «Дикси» образца лета 2019 года это всё-таки свежесть. Выбор продуктов категории фреш и ультрафреш широк, как никогда: от овощей и фруктов до «молочки», собственной свежей выпечки и аппетитного гриля. Натуральное питание располагается в не менее натуральном интерьере: «отделы свежести» в торговом зале выделены визуально за счет использования натуральных материалов и добавления естественных цветов.

- Мы постарались создать дружелюбную атмосферу и ежедневно вдохновлять покупателей, - говорит директор по маркетингу ГК «ДИКСИ» Вадим Макаренко. - Яркий оранжевый фирменный цвет «Дикси» дополнен новым - зеленым, а логотип «Д» получил улыбку – символ дружелюбия.

В числе новаций, облегчающих навигацию по ассортименту и помогающих сделать правильный выбор - экраны с видеорекламой. Это тоже часть новой визуальной концепции, цель которой – обеспечить покупателя не только хлебом, но и зрелищами. Теперь в «дикси-пространстве» можно не только покупать товары, но и получать полезные рекомендации по выбору продуктов или идеи для вкусных блюд.

Готовность «Дикси» развлекать и вдохновлять покупателей действительно превращает рутинный процесс совершения покупок в увлекательное событие. Ритейлер ставит перед собой амбициозную цель – быть одним из ведущих в России продавцов свежих продуктов и продуктов повседневного спроса.

- Философия и цель новой концепции – создание самого дружелюбного «магазина у дома». Все преимущества «Дикси» - качественные товары, точный ассортимент, низкие цены - в ней усиливаются, дополняясь уровнем сервиса, свойственного, скорее, супермаркетам, - рассказывает Вадим Макаренко, директор по маркетингу ГК «ДИКСИ». - «Свежий и современный», «теплый и дружелюбный», «простой и полезный» - основные образы нового магазина.

«Часы свежести» уже идут, причём не только в переносном, но и в буквальном смысле - во фреш-зоне и пекарне на видном месте большие циферблаты. Каждый раз, когда работники магазина по регламенту проверяют фрукты-овощи или производят новую партию свежей выпечки, стрелки часов поворачиваются, так что покупатели всегда знают, сколько времени прошло с момента последней проверки и в какое время будет выкладка свежей выпечки.

Добро пожаловать в матрицу

Важной новацией нового формата, тестируемого «Дикси», является способ формирования ассортимента, который максимально отвечает запросам жителей района. Товарная матрица - результат постоянного автоматического мониторинга потребительского спроса. В ходе экспериментального внедрения гибкой технологии специалисты ГК «ДИКСИ» отслеживают динамику по различным товарам, сравнивая данные с информацией от других магазинов в регионе.

- Это новый уровень интерактивности управления ассортиментом магазина, - рассказывает операционный директор ГК «ДИКСИ» Геннадий Куркин. – Такая матрица динамичнее, точнее и оперативнее подстраивается к особенностям спроса, а значит имеет больший потенциал формирования эффективного ассортимента.

И числом, и уменьем

Особая роль в этих процессах, призванных решительно освежить привычные розничные продажи, отводится человеческому фактору.

Как поясняют в ГК «ДИКСИ», для эффективной работы в новом формате потребовалось расширение штатного расписания, изменение правил подбора, мотивации и регламентов для персонала.

Сотрудники, получив фирменную одежду нового образца, осваивают и иные принципы работы. Изменения касаются даже руководства. Теперь основное рабочее место управляющего – торговый зала магазина: его личный кабинет стал виртуальным, переместившись в программную среду, созданную для оперативного управления и онлайн-контроля за всеми торговыми процессами.

- Структура работы магазина такова, что главные двигательные центры – управляющий магазином и его заместитель – должны постоянно контролировать ситуацию, - поясняет Геннадий Куркин. – Раньше руководители сами решали, в какой мере и как им осуществлять контроль, теперь же им будет помогать выбрать оптимальную линию поведения интеллектуальное программное обеспечение.

Эффективность различных компонентов нового «Дикси» планируется контролировать по традиционным метрикам сети.

В компании пока не называют сроков подведения итогов эксперимента. В процессе тестирования будут изучаться различные идеи и гипотезы, и на основании получаемых результатов, приниматься решения о внедрении самых эффективных методов и инструментов в другие магазины сети.