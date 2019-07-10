2019-07-10T14:37:51+03:00
Звезды

Волочковой сосватали женатого любовника

С журналистом Денисом Сорокиным артистка знакома много лет
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личный архив
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Анастасия Волочкова уже больше года говорит о тайном романе, но мужчину своего не показывает.

Вот сплетники и приписывают ей каждого встречного. Стоило только журналисту Денису Сорокину (эксперт шоу «Пусть говорят») выложить в своём Инстаграме видео с балериной, как его тут же записали в любовники артистки.

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Продолжаем певческую карьеру. Моя любимая Анастасия Волочкова
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- Продолжаем певческую карьеру, - напевая с Волочковой песню из ее репертуара шутит на видео Сорокин. - Моя любимая Анастасия Волочкова готовится к премьере нового шоу 21 июля в КЗ МИР на Цветном бульваре, а после будет... Свадьба! Жених уже известен! Ууууххх, погуляем!

На словах про свадьбу балерина помахала поклонникам в кадре фатой.

- Это была шутка, - объяснила «КП» Анастасия Волочкова. - С Денисом мы давно знакомы. У него есть жена Наташа Гусева - знаменитая биатлонистка. Она была в сборной по биатлону, завоёвывала призовые места, а после рождения дочери ушла из спорта. Никакого романа с Денисом у меня нет. У меня другой возлюбленный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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