Волочковой сосватали женатого любовника

Анастасия Волочкова уже больше года говорит о тайном романе, но мужчину своего не показывает.

Вот сплетники и приписывают ей каждого встречного. Стоило только журналисту Денису Сорокину (эксперт шоу «Пусть говорят») выложить в своём Инстаграме видео с балериной, как его тут же записали в любовники артистки.

denissorokin555 Продолжаем певческую карьеру. Моя любимая Анастасия Волочкова

- Продолжаем певческую карьеру, - напевая с Волочковой песню из ее репертуара шутит на видео Сорокин. - Моя любимая Анастасия Волочкова готовится к премьере нового шоу 21 июля в КЗ МИР на Цветном бульваре, а после будет... Свадьба! Жених уже известен! Ууууххх, погуляем!

На словах про свадьбу балерина помахала поклонникам в кадре фатой.

- Это была шутка, - объяснила «КП» Анастасия Волочкова. - С Денисом мы давно знакомы. У него есть жена Наташа Гусева - знаменитая биатлонистка. Она была в сборной по биатлону, завоёвывала призовые места, а после рождения дочери ушла из спорта. Никакого романа с Денисом у меня нет. У меня другой возлюбленный.