2019-07-10T15:51:16+03:00
Звезды

Постройневшая Кристина Орбакайте обедает из шприца

Певица и ее супруг - поклонники правильного питания
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кристина Орбакайте.Кристина Орбакайте.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Семь лет назад, родив дочь Клавдию, прийти в форму Кристине Орбакайте помогла бессолевая диета. Плюс ко всему певица регулярно посещает спортзал. Причем не только в Москве, но и на гастролях и в отпуске.

А после занятий динамическим боксом Кристина так хорошо подтянула фигуру, что забыла о диетах.

Помимо этого, артистка занимается пилатесом, не ест жирное и сладкое.

Муж Кристины бизнесмен Михаил Земцов тоже сторонник здорового образа жизни и спорта. Михаил, как и Кристина, занимается боксом. А когда улетает с любимой женой на гастроли, следит, чтобы в номере и гримерке Кристины всегда был полезный ромашковый чай.

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться . Вот, например такими «прививками», - опубликовала в Инстаграме фото из кафе, где подают органическое питание Кристина Орбакайте.

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Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться, вот, например такими прививками это сочетание разных полезных ингредиентов!
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На снимке артистка питается чем-то из большого шприца.

- Сочетание разных полезных ингредиентов! Конечно, можно подсмотреть и легко делать это дома, но оригинальность всегда привлекает, - подписала фото певица.

Как оказалось, в полезном шприце не какая-то безвкусная, но полезная штука, а различные витаминные смузи, которые в подобных кафе делают на основе овощей и фруктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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