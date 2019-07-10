Постройневшая Кристина Орбакайте обедает из шприца

Семь лет назад, родив дочь Клавдию, прийти в форму Кристине Орбакайте помогла бессолевая диета. Плюс ко всему певица регулярно посещает спортзал. Причем не только в Москве, но и на гастролях и в отпуске.

А после занятий динамическим боксом Кристина так хорошо подтянула фигуру, что забыла о диетах.

Помимо этого, артистка занимается пилатесом, не ест жирное и сладкое.

Муж Кристины бизнесмен Михаил Земцов тоже сторонник здорового образа жизни и спорта. Михаил, как и Кристина, занимается боксом. А когда улетает с любимой женой на гастроли, следит, чтобы в номере и гримерке Кристины всегда был полезный ромашковый чай.

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться . Вот, например такими «прививками», - опубликовала в Инстаграме фото из кафе, где подают органическое питание Кристина Орбакайте.

orbakaite_k Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться, вот, например такими прививками это сочетание разных полезных ингредиентов!

На снимке артистка питается чем-то из большого шприца.

- Сочетание разных полезных ингредиентов! Конечно, можно подсмотреть и легко делать это дома, но оригинальность всегда привлекает, - подписала фото певица.

Как оказалось, в полезном шприце не какая-то безвкусная, но полезная штука, а различные витаминные смузи, которые в подобных кафе делают на основе овощей и фруктов.

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