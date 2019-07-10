В очереди неадекватных политиков Украины нашлись бесспорные лидеры

На Украине продолжают перемогать «российского агрессора», здравый смысл и самих себя. Очередные события для нашей «Хроники» не заставили себя ждать. Но, думается, настало время для того, чтобы определять победителей в этом очередном забеге «переможцев». Попробуем составить первый в нашей истории рейтинг.

САКАШВИЛИ СЛОМАЛ РУКУ. ПЕНСИОНЕРКЕ

На пятом месте нашего рейтинга бывший губернатор Одессы и экс-президент Грузии. Вернувшийся на Украину Михаил Саакашвили своеобразно, но мощно начал новое вхождение в украинский политикум. Со своими сторонниками он приехал в Одессу пикетировать снятие обвинения с мэра Одессы Геннадия Труханова. Ворвавшись с ними в здание суда, он устроил в помещении беспорядки, а когда их со скандалом выпроваживали, Михаил Николозович толкнул бабушку-пенсионерку, которая «топила» за одесского мэра. Бабушки, вообще, Труханова очень любят. И градоначальник Одессы частенько использует их как своеобразный «политический спецназ» Та от толчка упала и сломала себе руку.

Браво, г-н Саакашвили! Вхождение в парламент обеспечено. А что до пенсионерки, то ноги-то у нее ведь остались целы, и, как говорили в фильме «Джентльмены удачи»: «Канай отсюда!» И пусть канает, не мешает на пути к светлому европейскому будущему. Тем более, что раз пенсионерка была сторонницей Труханова, столкновение Николозовича с бабулькой можно считать полноценной политической борьбой.

ОБЖЕГШИСЬ НА MARUV, ДУЮТ НА ДЕТЕЙ

На четвертом месте Национальная общественная телерадиокомпания Украины. После ситуации с Maruv при отборе конкурсантов на «Евровидение» НОТУ запретила детям, выступавшим в России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском конкурсе «Евровидение».

- Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник ...планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора, - говорится в опубликованном решении. То есть под действие санкций подпадают не только концерты, но и любой корпоратив или даже утренник в детском садике в России.

А к чему такие полумеры? Надо было сразу попробовать сажать в тюрьму. Ведь из каждого ребенка может вырасти настоящий взрослый сепаратист.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛАСЬ

Третье место у уставшей от неразберихи в украинском правительстве женщины с явными грузинскими корнями. Вице-премьера правительства Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС Климпуш, проходивший в Киеве. Ее фамилии не оказалось в списке участников встречи, хотя именно она отвечает в кабинете премьер-министра Украины Гройсмана за это направление, и ее очень ждали представители Евросоюза. И когда она пришла в Мариинский дворец, где проходил саммит, ее просто не пустила охрана.

- Премьер Владимир Гройсман принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства, - пожаловалась госпожа министр. Но у Гройсмана не дремали и отбились от этого обвинения.

- По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не премьер-министр, - отбил удар пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

Увлекательная страница о половом скрещивании земноводных и пресмыкающихся, не находите? Впрочем, примерно похожим жабогадюкингом изрядно пахнуло и от серебряных призеров сегодняшнего рейтинга.

КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ БУДЕТ … КТО?

Второе место нашего хит-парада у звезды комического жанра, не перестающего выдавать на-гора репризы и на новом месте президента Украины Владимира Зеленского и обреченного на успех в речевом жанре, но так и не добравшегося пока до сцены спикера Верховной рады Андрея Парубия (спикер со справкой). Президент объявил на своей официальной странице в соцсети «Фейсбук», что принял решение отказаться от проведения военного парада в Киеве в День независимости 24 августа, а сэкономленные на этом 300 млн гривен решил направить на премии военным. Но Зеленский явно не учел фактор Парубия.

- Я неприятно поражён этим решением. Но будет ли парад, не им решать... Призываю всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны, - заявил Парубий на заседании ВРУ в среду, разве что справкой не размахивая, и резюмировал. – Решать не Зеленскому.

Петиция с требование к Зеленскому вернуть парад появилась и на сайте президента Украины, а националисты выдвинули очередной ультиматум, пообещав в случае отказа большие неприятности Зеленскому. Надо сказать, что первому ультиматуму о телемосте Зеленский уже сдался. Сдуется ли и на этот раз? И кто будет командовать тем парадом, если он состоится 24 августа? Все еще Зеленский или уже кто-то другой?

ОН МОВУ НЕ ВЫУЧИТ ТОЛЬКО ЗА ТО…

Но на вершине нашего непочетного пьедестала не Зеленский, не Парубий и даже не Порошенко, пообещавший на днях «набить морды» своим политическим противникам не в каком-то переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Первое место со значительным отрывом, благодаря сочетанию природной хитрости и изворотливости с ленью и патриотизмом глава партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Который объяснил свое нежелание говорить на мове не чем-либо, а … своим украинским патриотизмом.

- Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз. Я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел приходить и меня здесь «защищать», - заявил Разумков в эфире телеканала ICTV.

Гениально же! Пока Россия не «отдаст» Украине Крым, он мовой пользоваться не будет! Железная отмазка! И мову вчить не треба, и патриоты не докопаются. Можно придумать и еще что-нибудь из этой серии. Например, смотреть российские телеканалы, чтобы знать планы «агрессора», до тех пор, пока у России есть ядерное оружие. Или еще что. А главное, что Россия ведь «не отдаст» Крым, то есть Разумков придумал себе пожизненную индульгенцию.

Однозначно, победитель рейтинга в нашем хит-параде перемог последнего времени.